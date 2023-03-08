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Глава НАТО Йенс Столтенберг
Глава НАТО Йенс СтолтенбергФото: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Глава НАТО не исключил падения Бахмута в ближайшие дни

Ольга Лебедева
28 мин. назад

Возможный полный захват Бахмута россиянами не будет означать поворотного момента в войне, но подчеркивает необходимость дальнейшей помощи Украине, заявил генеральный секретарь НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает возможность захвата российскими силами украинского города Бахмут, борьба за который продолжается уже несколько месяцев. "Мы не можем исключить, что Бахмут падет в ближайшие дни", - заявил он в среду, 8 марта, в рамках встречи с министрами обороны стран ЕС в Стокгольме.

По его словам, это не обязательно станет "каким-либо поворотным моментом" в войне РФ против Украины.  "Это подчеркивает, что нам не следует недооценивать Россию. Мы должны продолжать поддержку Украины", - отметил Столтенберг.

Одновременно глава альянса прокомментировал сообщения СМИ о возможном "украинском" следе в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Никакой ясности в вопросе о том, кто совершил эти взрывы, до сих пор нет, заявил Столтенберг. "Мы знаем только то, что на "Северные потоки" было совершено нападение. Но мы не смогли определить, кто за этим стоит", - напомнил он, указав на продолжающееся расследование и призвав дождаться его завершения.

Зеленский заявил об угрозе дальнейшего продвижения РФ в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что захват Бахмута Россией может открыть путь для дальнейших завоеваний ключевых городов на востоке Украины - Краматорска и Славянска. "Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше", - указал он в эфире CNN 7 марта.

В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 7 марта отметил, что российским военным, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", использовавшиеся при атаках на этот город, вероятно, не способны вести маневренную войну. После захвата Бахмута российские силы могут попытаться продвинуться на запад в сторону Константиновки или на северо-запад в направлении района Славянск-Краматорск, уверены аналитики. 

8 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с заявлением о захвате восточной части Бахмута. Он утверждает, что часть города восточнее реки Бахмутка находится под контролем его наемников.

Сообщения о возможной причастности Украинцев к взрывам на газопроводах

Немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit 7 марта опубликовали материалы, в которых утверждается, что взрывы на газопроводах в Балтийском море могли быть связаны с Украиной. По их данным, немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии. Это была яхта, арендованная принадлежащей двум украинцам компанией из Польши. Она вышла к месту совершения актов диверсии 6 сентября из восточногерманского порта Росток, на следующий день находилась в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе, а затем - у датского острова Кристиансё к северо-востоку от Борнхольма. Судно было возвращено владельцу в неубранном состоянии - на столе в каюте яхты следователи обнаружили следы взрывчатки.

В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США написало, что за взрывами газопроводов может стоять некая "проукраинская группа", состоящая из противников российского президента. Нет доказательств, что она может быть связана с президентом Украины или его окружением, однако в нее, предположительно, входят граждане России или Украины, тогда как граждане США и Великобритании к взрыву не причастны. Издание предполагает, что взрывчатка могла быть заложена опытными дайверами, возможно, проходившими "специализированную подготовку в государственных структурах", однако ныне не связанными с подобными структурами. При этом, отмечает издание, в деле остается много неясного.

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