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Битва за Бахмут: почему Зеленский решил не сдавать город,

11 ч. назад

Украинская армия решила не уходить из Бахмута. Решение продолжить оборонять город было принято на совещании у президента Владимира Зеленского. По данным немецкого таблоида Bild, главком ВСУ Залужный якобы готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону. Несколько дней назад о скором захвате Бахмута начал заявлять основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Украинская армия решила не уходить из Бахмута. Решение продолжить оборонять город было принято на совещании у президента Владимира Зеленского с командованием вооруженных сил Украины в понедельник. Ранее немецкий таблоид Bild сообщал о якобы имеющихся разногласиях в украинских верхах по Бахмуту. По данным газеты, главком ВСУ Залужный якобы готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону. Несколько дней назад о скором захвате Бахмута начал заявлять основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, публикуя свое видео якобы из Бахмута. Бои за город без большого стратегического значения окрестили "бахмутской мясорубкой". Потери с обеих сторон, судя по всему, огромные.

 

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