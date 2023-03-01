Бахмут: Чем завершится борьба за город и что будет дальше

Удастся ли ВСУ отстоять Бахмут и какое влияние его сдача оказала бы на дальнейший ход войны в Украине? Мнения западных военных экспертов - у DW.

Бахмут, по данным ВСУ, остается "эпицентром удара" российских войск в Донбассе. Как долго украинские защитники смогут удерживать город, как повлияет на ситуацию на фронте его возможная сдача и какого развития войны можно ожидать в ближайшие недели и месяцы? Прогнозы западных военных экспертов - у DW.

Насколько важен Бахмут для Украины и России

По словам Марины Мирон - почетного научного сотрудника Центра военной этики Королевского колледжа в Лондоне, - как для ВСУ, так и для ВС РФ Бахмут имеет важное стратегическое значение. Взятие города означало бы дальнейшее продвижение российских войск - например, в сторону Краматорска, поясняет эксперт. Кроме того, под контролем РФ оказались бы важные пути сообщения, что заметно усложнило бы для ВСУ ведение обороны. Вероятно, сдача Бахмута подорвала бы дух украинской армии и, возможно, означала бы потерю веры в возможности ВСУ со стороны западных партнеров", - добавляет Мирон.

Ральф Тиле Фото: privat

На последний аспект обращает внимание и Ральф Тиле (Ralph Thiele), ранее входивший в состав кабинета Верховного главнокомандующего НАТО в Европе, полковник бундесвера в отставке. Украина "вынуждена демонстрировать успехи своим западным партнерам", "ведь в публичном поле (правительствам стран-союзников. - Ред.) необходимо постоянно в той или иной форме обосновывать, почему ей оказывают такую большую поддержку", подчеркивает эксперт.

Тиле указывает и на психологический фактор, связанный с защитой Бахмута: "Это сигнал для всей Украины, для гражданского населения и солдат на других фронтах". И все же, по оценке собеседника DW, "Бахмут сам по себе не оправдывает огромных усилий", которые прикладывают обе стороны для его завоевания или удержания.

Цели России, несущей серьезные человеческие потери под Бахмутом, - "вероятно, намного более крупные, чем Украина", - могут заключаться в том, чтобы "износить хорошие, крепкие силы украинцев до такой степени, что позже их нельзя будет использовать для ведения других военных действий", считает Тиле.

В свою очередь военный исследователь из Королевского колледжа Лондона Майк Мартин, рассуждая о причинах, по которым Россия столь настойчиво пытается взять Бахмут, отмечает: "Во-первых, это вписывается в заявленные Путиным цели войны - "освобождение Донбасса". Во-вторых, к западу от Бахмута находятся два других крупных города - Славянск и Краматорск. Чтобы взять их и добиться своих стратегических целей, ему (Путину. - Ред.) необходимо сначала взять Бахмут".

У кого выше шансы в борьбе за Бахмут?

Оценивая шансы сторон одержать верх в боях за Бахмут, Ральф Тиле дает неутешительные для украинцев прогнозы, указывая, что ВС РФ уже практически окружили город: "Еще осталась маленькая, четырехкилометровая полоса для побега, прибытия подкрепления или снабжения войск, но четыре километра - это ничто. А вокруг лежит "подкова" россиян, которые сейчас пытаются окончательно согнуть ее в кольцо".

По словам Тиле, на данный момент россияне имеют под Бахмутом "многократное превосходство сил во всех категориях": БМП, танках, артиллерии, самолетах. Украинцам же приходится ждать прибытия западной военной помощи.

Однако и здесь эксперт не склонен к избыточному оптимизму: "Если учесть, что вся Европа производит в месяц меньше боеприпасов для Украины, чем россияне расходуют за день, становится понятно, как сложно организовать такую поддержку. Тема танков тоже сложная. В ходе общественной дискуссии говорилось: давайте поставлять танки. Но танки туда еще должны добраться. Ехать они не будут, их нужно везти, а многие мосты просто не способны их выдержать. И потом: если танк сломается или ему потребуется техобслуживание, его невозможно будет починить на месте. Нужно будет ехать за 900 км обратно в Польшу или Словакию".

Перспективы наступления ВСУ

Полковник австрийской армии Маркус Райснер, анализируя перспективы дальнейшего хода войны после возможной сдачи Бахмута, указывает: "Не стоит забывать, что в случае успеха под Бахмутом россиянам удастся завоевать еще один кусок территории, однако прорыв вглубь Украины кажется невозможным, поскольку за Бахмутом следует новая линия обороны".

Маркус Райснер Фото: BMVL

После успехов под Харьковом и под Херсоном Украина решила относительно быстро начать третье наступление - с территории Запорожья в сторону Мелитополя. Однако из-за давления, которому ВСУ подверглись под Бахмутом, Киев был вынужден постоянно перебрасывать туда силы из зоны готовности, объясняет эксперт.

По его словам, сейчас ВСУ готовят восемь бригад наступления, которые ищут для него удобное место, и таким местом может стать территория к северу от Мелитополя, поскольку в случае успеха там можно будет отрезать российские силы в Крыму, в Запорожье и под Херсоном от снабжения через Крымский мост. "Тогда у ВС РФ будут другие заботы, а именно: снабжение своих частей, что не позволит им вести дальнейшее наступление в Донбассе",- говорит Райснер.

Густав Грессель Фото: DW

Между тем эксперт по России и оборонной политике Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель (Gustav Gressel) полагает, что для контрнаступления Украины время еще не пришло. "Для этого нужно собрать свои силы вне линии фронта, чтобы совершить прорыв. На данном этапе это было бы рискованно, - аргументирует он. - Кроме того, даже если украинцы прорвут российскую линию обороны и расширят свою зону контроля, у россиян будет обширный резерв войск, который они смогут бросить в бой. Они могут использовать его для укрепления тыла или для атаки с флангов. Если мы подождем несколько месяцев, пока наступательный потенциал россиян истощится и они начнут расходовать резервы для поддержания текущего наступления, у ВСУ будет лучшее окно возможностей для расширения контроля после прорыва российского фронта. Тогда с тем же объемом ресурсов и техники им удастся освободить больше территорий".

Когда и на каких условиях возможно перемирие?

Рассуждая о том, насколько реалистично перемирие в Украине в 2023 году, Ральф Тиле подчеркивает: "Все (стороны. - Ред.) заинтересованы в том, чтобы эта война наконец-то прекратилась, и конечно, оказывают давление - преимущественно на Украину, но и на Россию - возможно, через Индию и Китай". Выражение "победить Россию" полковник бундесвера в отставке называет "языковым клише, которое в реальности едва можно себе представить, в первую очередь потому, что Россия может пойти по пути эскалации". Причем речь идет не только о ядерном арсенале, но и о "сверхзвуковых вооружениях, на которые мы не обращаем внимания, но которые могут позволить Путину положить бомбу на любой письменный стол в мире так, что мы не сможем защититься", предупреждает Тиле.

Майк Мартин Фото: DW

Задача Запада сейчас - не допустить такой эскалации, "в том числе при помощи стран, которые поддерживают Путина: Индии и Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, ЮАР". Для Украины же каждый военный успех поможет укрепить свои позиции перед прекращением огня.

Майк Мартин, анализируя возможное дальнейшее развитие военных действий, указывает, что недостаток людей вряд ли станет той причиной, по которой украинцы прекратят сопротивление: "Думаю, что точка окончания этой войны для украинцев будет или когда они победят, или когда Запад перестанет снабжать их вооружениями".

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