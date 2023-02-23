Война России против Украины касается всех нас

В центре Европы уже год идет жестокая агрессивная война. Чтобы мир мог знать правду о страданиях украинцев, как никогда важна работа журналистов, считает главный редактор DW Мануэла Каспер-Клэридж.

Женщина у разрушенного дома в Бахмуте Фото: Andriy Andriyenko/AP/dpa/picture alliance

Снег в Бахмуте окрашен кровью. Уже несколько месяцев российские военные пытаются захватить этот маленький городок на востоке Украины. Они атакуют с нескольких сторон при поддержке жестоких наемников из ЧВК "Вагнер". Дома и улицы Бахмута подвергаются беспощадным бомбардировкам - без всякого внимания на жертвы среди мирного населения.

До нападения России на Украину в Бахмуте жило около 70 000 человек. Сколько их сегодня, никто не знает. Но те, кто все еще остаются в городе, не сдаются. Поддерживаемые украинскими войсками они борются за свою свободу. Они не хотят отдавать Бахмут врагу. Небольшой город Бахмут - сегодня символ сопротивления и мужества отчаяния украинцев.

Ужас во всех городах Украины

И Бахмут касается нас всех. Мы не можем закрывать глаза на то, что происходит на европейской земле. Происходят убийства, пытки, изнасилования. Война - это не абстракция. На войне убивают. Гражданское население становится жертвой насилия. В Бахмуте, Буче, Ирпене или Мариуполе.

Мануэла Каспер-Клэридж Фото: DW/R. Oberhammer

Мы, журналисты, обязаны документировать эти ужасы. При этом мы очень тщательно должны делать выбор и решать, какие кадры показывать. Жестокую реальность не нужно смягчать. Но одновременно с этим мы должны сохранять достоинство тех, кого это касается.

И, конечно, сообщать о том, как гражданское население в зонах боевых действий справляется с постоянными обстрелами. И с жизнью, в которой ничего больше нет уже из того, что было прежде. Жизнью, в которой, тем не менее, есть моменты радости и силы.

Разоблачать фейки

Что является правдой, а что - ложью? Это не всегда легко выяснить. И особенно, если речь идет о войне. У наших журналистов, доносящих информацию из Украины, не только одна из самых опасных работ. Они также должны вместе со своими редакциями верифицировать фото и видео, беседовать с очевидцами, проверять факты, объяснять контекст, разоблачать фейки. И они каждый день рискуют сами стать жертвами конфликта. Их работу нельзя недооценивать.

У диктаторов эта независимая журналистика вызывает страх. Именно поэтому путинская пропаганда всеми средствами дезинформации пытается предотвратить публикацию правды о российском вторжении в Украину. Ни мир, ни собственное население не должны знать, что в действительности происходит в Украине: сколько жертв среди мирного населения уже унесло это вторжение, или насколько высоки потери российских войск. Обо всем, что не соответствует пропагандистской картине, врут, умалчивают, распространяют фейки.

Трудно одержать победу над российскими троллями. И привлечь внимание к тому, что происходит на самом деле. Но любое усилие того стоит. Потому что правда должна стать явной. Ради этого журналисты DW и коллеги из других медиа многим рискуют. И они ощущают за это поддержку от населения Украины. Люди хотят, чтобы мир знал, скольких жертв стоит их стране российское вторжение и как они пытаются защититься. Знал о том, что на на оккупированных территориях Украины идет активное сопротивлении российским военным. Или что агрессоры совершают ужасные военные преступления. Об этом не говорят в российских СМИ, контролируемых государством.

Эта война - еще и борьба за правду и прерогативу толкования происходящего. Год российского вторжения в Украину означает для многих людей там драматическую борьбу за защиту и свободу своей страны. Борьбу, которая заслуживает поддержку всех европейцев.

Мы, журналисты, даем для этого свободную и независимую информацию. Это наша задача. Мы разъясняем историю, предоставляем важный контекст и прозрачны в отношениях с нашими источниками. Для того, чтобы каждый мог сформировать собственное мнение. О ситуации в Бахмуте и во всей Украине. И о том, что является правдой, а что - чистой пропагандой.

Автор: Мануэла Каспер-Клэридж, главный редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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