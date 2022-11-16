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Так в Херсоне встречали бойцов ВСУФото: Lesko Kromplitz/REUTERS
СМИУкраина

Журналистов наказали за съемки в Херсоне. Скандал?

Лилия Ржеутская
46 мин. назад

Некоторым СМИ приостановили аккредитацию после репортажей из Херсона. Военные ссылаются на действующие правила, журналисты говорят о прихотях Офиса президента.

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Сразу после того, как 12 ноября в Херсон вошли ВСУ, в эфире нескольких зарубежных СМИ, в частности СNN и Sky News, появились эмоциональные репортажи о том, как херсонцы встречают украинскую армию. Позже подобные сюжеты показали и украинские СМИ, в частности, Общественный телеканал и "Громадське ТБ". Журналисты, которым не удалось попасть в Херсон в день его освобождения, возмущались. Ведь командование ВСУ ранее запретило кому-либо из представителей СМИ въезжать в город до тех пор, пока там не завершатся боевые действия, стабилизационные мероприятия и разминирование автодорог.

"Запрет существует для всех"

"12 ноября нам просто повезло: мы проехали блокпосты, прицепившись к хвосту какой-то колонны, заехали в город и сняли репортаж о том, как местные жители встречают украинских военных. Через день нам пришло письмо, где было написано, что нас лишают аккредитации за грубое нарушение правил", - рассказала DW журналистка "Громадського" Анастасия Станко.

Жители Херсона приветствуют украинских военнослужащих
Херсон встречает ВСУФото: Lesko Kromplitz/REUTERS

Как позже стало известно, журналисты, которые снимали первые репортажи в только что освобожденном от российских оккупантов Херсоне, не получали разрешения на работу от Оперативного командования "Юг", как того требуют установленные Минобороны Украины правила.

"Запрет действует для всех - он был опубликован на странице ОК Юг. Пока работа СМИ в Херсоне не предусматривается в связи с опасностью. Так решило командование. Согласно 73 приказу главкома Вооруженных сил Украины определено, что в зоне боевых действий порядок работы журналистов устанавливает командир соответствующего соединения, в зоне ответственности которого находится населенный пункт, куда хотят попасть журналисты", - прокомментировала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк "Детектору медиа".

Не отменили, а приостановили аккредитацию

Как сообщили DW в управлении по связям с общественностью ВСУ, всем нарушителям приостановили аккредитацию, выданную министерством обороны Украины для работы в зоне проведения боевых действий. Без этой аккредитации журналисты не смогут работать вблизи фронта.

Журналист в каске с надписью
Журналисты обязаны следовать правилам военных Фото: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/picture alliance

"Для того и разработаны правила, чтобы их соблюдать", - прокомментировали DW в управлении, однако не уточнили, каким именно СМИ аккредитация была приостановлена. Там также сослались на приказ главнокомандующего ВСУ номер 73, который требует работать "в районе ведения боевых действий исключительно в сроки и по маршруту, определенному и согласованному с соответствующими руководителями, командирами (начальниками), руководителем службы по связям с общественностью (пресс-службы) воинской части".

Это означает, что представителям СМИ в зоне ведения боевых действий можно находиться в сопровождении пресс-офицера конкретного подразделения, а о маршруте и сроке пребывания следует заранее предупредить координационный пресс-центр.

Безопасность гражданских превыше всего

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что пока на освобожденной территории продолжаются "стабилизационные меры", запрещен въезд всем гражданским, в том числе и журналистам.

На въезде в Херсон после ухода российских войск
На въезде в Херсон после ухода российских войскФото: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/picture alliance

"Главной ценностью здесь является жизнь и безопасность гражданских лиц. Учитывая специфику оккупации, есть определенные оперативные мероприятия, которые правоохранителям целесообразно проводить по "горячим следам" именно в условиях ограниченного въезда в населенный пункт. В Херсоне и в пригороде враг оставил заминированные объекты. И на днях уже были подрывы людей на минах. Поэтому запрет и ограничение въезда-выезда обусловлены мерами безопасности", - цитирует слова Маляр пресс-служба министерства обороны Украины.

По ее словам, разрешение на фактическое пребывание и работу журналиста в зоне активных боевых действий определяется военными с учетом степени опасности и военных задач. Она указывает на то, что так было в Изюме, так было в Лимане и других освобожденных населенных пунктах, и так будет дальше.

По информации Анны Маляр, по состоянию на 1 ноября с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обработано 12773 заявки от представителей СМИ, аккредитовано 5462 представителей национальных и 7311 представителей иностранных СМИ. Отказано в аккредитации 423 лицам, лишены аккредитации 79 человек.

Журналисты требуют вернуть аккредитацию коллегам

Приостановка аккредитации некоторых СМИ для работы в зоне боевых действий вызвала волну недовольства среди журналистов. Объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций "Медиарух" написало совместное заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Украины Алексею Резникову с требованием разрешить конфликтную ситуацию, спровоцированную, по их мнению, неэффективностью и непрофессионализмом министерства обороны, в частности, объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Владимир Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября
Владимир Зеленский приезжал в Херсон 14 ноябряФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Репортажи украинских и зарубежных журналистов, сделанные в освобожденном Херсоне, стали огромным вкладом в нашу победу. Весь мир облетели кадры коллег из CNN, Sky News и других ведущих иностранных и украинских медиа. Они показали радость, с которой херсонцы встречают украинскую армию, опровергая таким способом ложь российской пропаганды. Их материалы также сверхважные документы украинской истории, которая творится сейчас", - говорится в обращении. Медиасообщество требует немедленно вернуть аккредитацию украинским и зарубежным журналистам, освещавшим события в Херсоне.

Журналистка "Громадського" Анастасия Станко считает, что журналистов "наказали", приостановив аккредитацию на работу в зоне боевых действий не из-за мер безопасности, а из-за прихоти Офиса президента. Ведь на второй день после освобождения Херсона туда приехал сам Зеленский. "Вся эта история с отменой аккредитации значительно глубже нарушения каких-то вымышленных правил. В Офисе президента хотели, чтобы в первых репортажах из освобожденного Херсона обязательно был Зеленский, поэтому и наказали тех, кто приехал раньше него. Там уже не впервые торгуют доступом к передовой, похожую ситуацию мы уже наблюдали в Изюме", - прокомментировала Станко.

На деоккупированые территории на свой страх и риск

В немецком отделении международной правозащитной организации "Репортеры без границ" в ответ на запрос DW отметили, что выступают против "любого ограничения свободы СМИ и критикуют лишение аккредитации по меньшей мере шести западных журналистов из-за освещения ими событий в Херсоне". "Украинские военные должны обеспечить этим работникам медиа их дальнейшую работу в Украине", - сказал директор представительства Кристиан Мир (Christian Mihr).

В Институте массовой информации (ИМИ) считают, что ситуация с доступом СМИ к деоккупированным территориям показала, что проблема с освещением событий в зоне боевых действий действительно есть и ее нужно решать не точечно, а системно, ведь из-за чрезмерной бюрократии страдает и безопасность журналистов.

"Те бумаги, которые требуют от журналистов для работы в зоне боевых действий, просто нереально собрать. Мы получали от журналистов очень много жалоб на Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга. Например, в Николаеве для получения доступа к зоне боевых действий потребовали подавать редакционное задание в письменном виде. И так бумажка на бумажку. Понятно, что никто не будет это делать. И журналисты начинают искать альтернативные пути, которые не всегда безопасны, потому что разработанная государством система не работает", - сказала DW исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк. Она подчеркивает, что журналисты просили украинские власти решить проблему системно, но ее "только заболтали".

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