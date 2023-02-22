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Украинские минометчики в Харковькой области
Украинские минометчики в Харковькой области Фото: Hanna Sokolova/DW
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"Здесь соревнуются артиллерии". Как ВСУ воюют возле Харькова

Анна Соколова
1 ч. назад

Украинские военные держат оборону на рубежах освобожденной Харьковской области и оккупированной Луганской области. Как там воюют минометчики - в репортаже DW.

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"Мы стоим перед врагом, - указывая в направлении Сватово в оккупированной РФ Луганской области, говорит военный с позывным "Калина". - Наша задача - сдержать врага, не пропустить его вглубь Украины". Подразделение "Калины" базируется  на востоке Харьковской области. Эта территория была освобождена от российской армии в сентябре прошлого года, однако по-прежнему остается линией фронта. Отсюда до позиций россиян на оккупированной Луганщине - менее трех километров.

"Сколько беды" 

"Я никогда не думал, что попаду на войну", - пожимает плечами "Калина" - коренастый мужчина с густой бородой. Он - из Львовской области, там работал строителем. "Занимался кровлей, - уточняет, оглядываясь на разрушенные обстрелами дома. - Как смотрю на все это - сколько беды..."

Минометчик с позывным
Минометчик с позывным "Калина" Фото: Hanna Sokolova/DW

После войны "Калина" планирует восстанавливать поврежденное жилье. "Уже расклеил здесь мои объявления", - шутит мужчина. В этом селе раньше жили почти две тысячи человек, а сейчас остаются не более двух сотен, говорит нам пожилой, нетрезвый мужчина - единственный гражданский, которого встречаем на улице. Услышав звук минометного обстрела - свист и взрыв, мужчина неспеша возвращается в свой уцелевший дом.

"Здесь соревнуются артиллерии" 

"Пока на нашем направлении враг наступать не собирается, - успокаивает "Калина" и добавляет, что "здесь соревнуются артиллерии. Наша артиллерия пытается не пропустить их вперед. А их - найти нашу". На войне мужчина получил специальность минометчика. "На этом участке фронта миномет - самый большой калибр, - говорит "Калина". - Он поражает живую силу и легкобронированную технику".

Под живой силой он подразумевает российских военных, базирующихся в наблюдательных пунктах. "Это такие блиндажи, откуда противник ведет за нами наблюдение. Мы пытаемся их поразить и отодвинуть - лишить противника глаз", - объясняет "Калина".

Военнослужащие ВСУ готовят миномет
Военнослужащие ВСУ готовят миномет Фото: Hanna Sokolova/DW

Получив от разведчиков информацию о расположении таких пунктов, минометчики проводят расчеты и подбирают места, откуда можно их поразить. В одно из таких мест отправляемся вместе с военными, которыми командует "Калина". Идем по лесу с крутыми склонами, покрытыми снегом. Когда пролетает очередная мина, падаем в сугробы. Все вокруг залито солнцем, но военные этому не радуются - в такую погоду они становятся заметнее для российской аэроразведки.

"Такая у нас война"

На месте, на фоне поля с почерневшими подсолнухами, военные устанавливают минометы. "Калина" отдает команду о начале огня - раздается ряд оглушительных взрывов. Военные отворачиваются от минометов, пригибаясь и закрывая уши ладонями. В коротком перерыве один из минометчиков зажигает сигарету. Он не успевает докурить, как "Калина" командует: "Конец огня". Военные торопливо собираются и исчезают в лесу.

Украинские военные стреляют из миномета
Украинские военные стреляют из миномета Фото: Hanna Sokolova/DW

На этом месте минометчики не должны задерживаться ни минуты. Российские военные могут вычислить их расположение и открыть ответный огонь. Выйдя из леса, минометчики прыгают в машину. От их одежды в воздух поднимается порох и еще несколько секунд висит в лучах садящегося солнца. Уже в дороге слышим, как сзади падает российская мина.

"Чтобы поразить противника, мы подходим очень близко. Мы подвергаем себя опасности, - сетует "Калина". - Нам не хватает минометов большого калибра. Чтобы мы могли работать более безопасно, из укрытия".

"Ощущаем, что уже устали, - признается "Калина" и добавляет с улыбкой: "Вечером, как ложимся, чувствуем усталость. А утром - уже не чувствуем. Такая у нас война. Должны отбить свое".

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