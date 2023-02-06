FT: Россия может начать наступление в ближайшие 10 дней
Ольга Лебедева
43 мин. назад
У Киева имеются "очень надежные данные разведки" о скором начале нового полномасштабного наступления России, написала газета Financial Times. Самым вероятным направлением называют запад Луганской области.
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Власти Украины получили "очень надежные данные разведки о намерениях" России повести новое полномасштабное наступление. Об этом сообщила в воскресенье, 6 февраля, газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Вооруженных сил Украины. По его словам, наступление может начаться в течение ближайших 10 дней.
Его вероятным местом эксперты называют западную часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман, которые были освобождены украинской армией в ходе контрнаступления минувшей осенью. По сведениям местных чиновников и западных аналитиков, на этом направлении Россия собирает войска на протяжении уже нескольких недель. В то же время Москва наращивает силы на юге Донецкой области, указывает газета.
В Украине готовятся к новому наступлению РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля указал на сообщения СМИ о том, что российские силы планируют в феврале "отыграться за прошлогодние поражения", и отметил "очень тяжелую ситуацию" и ожесточенные бои в Донецкой области. "Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - подчеркнул он.
В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в тот же день сообщил, что его страна ожидает возможного российского наступления в феврале из-за предстоящей годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины, поскольку в России "любят символизм".
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