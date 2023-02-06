  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Украинские военнослужащие в Лимане
Украинские военнослужащие в ЛиманеФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

FT: Россия может начать наступление в ближайшие 10 дней

Ольга Лебедева
43 мин. назад

У Киева имеются "очень надежные данные разведки" о скором начале нового полномасштабного наступления России, написала газета Financial Times. Самым вероятным направлением называют запад Луганской области.

https://p.dw.com/p/4N8WO

Власти Украины получили "очень надежные данные разведки о намерениях" России повести новое полномасштабное наступление. Об этом сообщила в воскресенье, 6 февраля, газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Вооруженных сил Украины. По его словам, наступление может начаться в течение ближайших 10 дней.

Его вероятным местом эксперты называют западную часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман, которые были освобождены украинской армией в ходе контрнаступления минувшей осенью. По сведениям местных чиновников и западных аналитиков, на этом направлении Россия собирает войска на протяжении уже нескольких недель. В то же время Москва наращивает силы на юге Донецкой области, указывает газета.

В Украине готовятся к новому наступлению РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля указал на сообщения СМИ о том, что российские силы планируют в феврале "отыграться за прошлогодние поражения", и отметил "очень тяжелую ситуацию" и ожесточенные бои в Донецкой области. "Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в тот же день сообщил, что его страна ожидает возможного российского наступления в феврале из-за предстоящей годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины, поскольку в России "любят символизм".

Смотрите также:

Когда закончится война – "Заповедник", выпуск 250, 05.02.23

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Интервью нового посла Украины в Германии (01.02.2023)

Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Интервью нового посла Украины в Германии (01.02.2023)

Почему для Украины важны западные самолеты-истребители? Будет ли она просить их у Берлина? Почему нужно обязательно вернуть Крым? Какие гарантии безопасности нужны Киеву? Об этом и другом посол Украины в Германии Алексей Макеев - в интервью DW.
Политика2 февраля 2023 г.11:54 мин.
external

Путин грозит немцам: как ответил Шольц, и что решили на саммите ЕС-Украина? DW Новости (03.02.2023)

Путин грозит немцам: как ответил Шольц, и что решили на саммите ЕС-Украина? DW Новости (03.02.2023)

Путин сделал серию "нелепых исторических сравнений", которые "сами себя разоблачают". Так прокомментировали в Берлине слова российского президента о том, что России якобы вновь угрожают немецкие танки. Реакцию Путина в Волгограде вызвало решение Германии поставить Украине танки Leopard-2. Как воспринимают эксперты и политики угрозы Путина?
Политика3 февраля 2023 г.33:14 мин.

Статья Financial Times

Новое вероятное наступление России
www.ft.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный дом в провинции Кахраманмараш

Землетрясение в Турции и Сирии: погибли более 600 человек

Катастрофы2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Лимана в Донецкой области

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Конфликты5 февраля 2023 г.
Обмен военнопленными между Украиной и Россией

Обмен военнопленными и другие события 346-го дня войны

Обмен военнопленными и другие события 346-го дня войны

Конфликты4 февраля 2023 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Иран и Россия: "Шахеды" в обмен на Су-35?

Иран и Россия: "Шахеды" в обмен на Су-35?

Политика4 февраля 2023 г.30:00 мин.
Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Права человека4 февраля 2023 г.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Конфликты4 февраля 2023 г.
Зенитная ракетная система Hawk

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Политика3 февраля 2023 г.
На главную страницу