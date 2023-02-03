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Фото: Marek M. Berezowski/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Россия готовит новое крупное наступление в Украине

Виталий Кропман
41 мин. назад

Эксперты, опрошенные изданием "Новая газета Европа", а также источник в штабе российской группировки не указали дату операции и направление удара. Отразив наступление, ВСУ могут перейти к успешному контрнаступлению.

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Россия готовит новое крупное наступление в Украине, которого можно ожидать в ближайшее время. Об этом сообщила в пятницу, 3 февраля, "Новая газета Европа" со ссылкой на опрошенных ею экспертов, а также на источник в штабе российской группировки войск в Украине. По его словам, генералы готовы "пустить на фарш" десятки тысяч российских военнослужащих в угоду прихоти высшего военно-политического руководства.

Никакие очевидные опасности нового наступления не принимаются в расчет, утверждает собеседник издания. "Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок", - рассказал он. В таких условиях, подчеркнул штабной офицер, "скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, - невозможно".

Сложно не только захватить, но и удержать

По словам источника, еще одна проблема будущего наступления связано не только со сложностями захвата новых территорий и городов, но и с их дальнейшим удержанием. При неизбежно возникающем при наступлении растягивании фронта возникают трудности с подвозом боекомплекта и даже продовольствия. "В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают "языков". В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь", - рассказал российский военный.

В подарок вождю

Собеседник "Новой газеты Европа" не уточнил ни сроков начала операции, ни направления, на котором Россия собирается наступать. Опрошенные изданием эксперты считают, что российские войска могут попытаться отодвинуть линию фронта от аннексированной части Донбасса и Крыма, предпринять попытку наступления в Запорожской области или в сторону Волыни с территории Беларуси.

По мнению украинского военного эксперта Романа Свитана, к отмечаемому в России 23 февраля Дню защитника отечества российская армия попытается захватить несколько населенных пунктов- Угледар, Авдеевку, Марьинку или Бахмут, положив за это десятки тысяч жизней своих военных. "Это нужно, чтобы сделать подарок верховному главнокомандующему", - отметил Свитан. По его словам, "российская армия воюет с привязкой именно к датам и населенным пунктам, а не к погодным условиям и особенностям ландшафта". К примеру, россияне смогли овладеть Соледаром, только забросав его телами своих солдат. "Это было сделано для того, чтобы преподнести руководству хоть какую-то победу", - указал эксперт.

Успешное контрнаступление

Роман Свитан считает, что ВСУ смогут не только отразить российское наступление, но и перейти в успешное контрнаступление. Сил для этого, по его оценке должно хватить. Когда по программе ленд-лиза в Украину войдет тяжелая техника - танки, БМП, артиллерия и системы залпового огня, Киев сможет начать атакующие действия в сторону побережья Азовского моря, что позволит обрушить сразу два российских фронта - запорожский и херсонский, сказал эксперт.

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