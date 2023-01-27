  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Alexei Nikolsky/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Bloomberg: Путин готовит новое наступление в Украине к весне

Даниил Сотников
16 мин. назад

Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность к значительным человеческим потерям позволят ему одержать победу, утверждают источники.

https://p.dw.com/p/4Mm2X

Президент России Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте, пишет в пятницу, 27 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

По словам собеседников издания, Путин стремится продемонстрировать, что армия РФ может вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над оккупированной территорией.

Даже Путин не может отрицать слабость вооруженных сил, на создание которых он потратил десятилетия, рассказали источники агентства, подчеркнув, что постоянные неудачи заставили "многих в Кремле более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением".

Новая волна мобилизации может начаться весной

Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность к значительным человеческим потерям позволят ему одержать победу, говорят собеседники издания, добавляя, что весной в России может начаться новая волна мобилизации.

Слова источников Bloomberg подтверждают предупреждения Украины и ее союзников о грядущем новом наступлении России, которое может начаться до того, как Киев получит обещанные боевые танк из США и Европы.

Ожидается, что танки Leopard 2 будут переданы Украине в конце марта - начале апреля. Об этом, в том числе говорил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Точные сроки поставки танков Abrams из США неизвестны, по данным американских СМИ, на их передачу Киеву уйдут месяцы.

Смотрите также:

Зачем Украине западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Немецкий танк типа Leopard 2 A6

Танки Leopard и Abrams для Украины: технические характеристики

Танки Leopard и Abrams для Украины: технические характеристики

Германия готовится передать Украине танки Leopard 2 A6. США аноносировали поставку танков M1A2 Abrams. Технические характеристики боевых машин - в инфографике DW.
Конфликты33 мин. назад
external

ФРГ передает Украине танки “Леопард”, Киев признал потерю Соледара, что с мобилизацией в России (25.01.2023)

ФРГ передает Украине танки “Леопард”, Киев признал потерю Соледара, что с мобилизацией в России (25.01.2023)

Германия заявила, что все же поставит тяжелые танки "Леопард-2". Решение немецкого правительства Олафа Шольца стало настоящей сенсацией. Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика25 января 2023 г.33:44 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин повис на "красных линиях", которые растягиваются под его весом.

Поставки оружия Украине: "красные линии" - понятие растяжимое?

Поставки оружия Украине: "красные линии" - понятие растяжимое?

Канцлер ФРГ Шольц разрешил отправить Украине танки Leopard 2, но он против поставок боевых самолетов и отправки солдат. Таковы "красные линии" Берлина. Или их придется снова растягивать из-за Путина?
Конфликты31 мин. назад
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский военный рядом с танком

Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy

Конфликты49 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Немецкий боевой танк с логотипом бундесвера стоит на прицепе товарного поезда. Но поезд не едет в Украину, а в Литву - в рамках миссии НАТО

Фактчекинг: Нет, на этих видео не танки Leopard-2 Украине

Фактчекинг: Нет, на этих видео не танки Leopard-2 Украине

Политика17 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Политика18 ч. назад59:52 мин.
Мария К. в Берлине

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Миграция20 ч. назад
Немецкая школа

Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Культура23 ч. назад
окно с решеткой в тюрьме и тени на стене от колючей проволоки

Политузники Беларуси: возможны ли переговоры ЕС с Лукашенко?

Политузники Беларуси: возможны ли переговоры ЕС с Лукашенко?

Правосудие и закон16 ч. назад
Главный редактор "Медузы" Галина Тимченко

"Медуза" признана "нежелательной": чем грозит этот статус

"Медуза" признана "нежелательной": чем грозит этот статус

Политика16 ч. назад
На главную страницу