Bloomberg: Путин готовит новое наступление в Украине к весне

Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность к значительным человеческим потерям позволят ему одержать победу, утверждают источники.

Президент России Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте, пишет в пятницу, 27 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

По словам собеседников издания, Путин стремится продемонстрировать, что армия РФ может вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над оккупированной территорией.

Даже Путин не может отрицать слабость вооруженных сил, на создание которых он потратил десятилетия, рассказали источники агентства, подчеркнув, что постоянные неудачи заставили "многих в Кремле более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением".

Новая волна мобилизации может начаться весной

Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность к значительным человеческим потерям позволят ему одержать победу, говорят собеседники издания, добавляя, что весной в России может начаться новая волна мобилизации.

Слова источников Bloomberg подтверждают предупреждения Украины и ее союзников о грядущем новом наступлении России, которое может начаться до того, как Киев получит обещанные боевые танк из США и Европы.

Ожидается, что танки Leopard 2 будут переданы Украине в конце марта - начале апреля. Об этом, в том числе говорил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Точные сроки поставки танков Abrams из США неизвестны, по данным американских СМИ, на их передачу Киеву уйдут месяцы.

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