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Танки Leopard 2Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance
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Министр: Танки Leopard 2 из ФРГ прибудут в Украину к апрелю

Даниил Сотников
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 января.

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На 337-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 26 января (время московское).

Министр обороны ФРГ: Танки Leopard 2 из Германии прибудут в Украину к апрелю

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Первые танки Leopard 2 из Германии прибудут в Украину в конце марта - начале апреля, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "У нас нет никаких признаков того, что они опоздают", - сказал он. Кроме того, в ближайшие дни начнется обучение украинских военных управлению БМП Marder. Обучение работе с танками начнется "чуть позже", сообщил Писториус. 

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Российские силы 26 января выпустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря, сообщил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.

"Силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", - написал он. 

Над Киевом были сбиты 20 российских ракет

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Во время сегодняшнего российского обстрела Украины в небе над Киевом были замечены 20 ракет различного типа, все они были уничтожены силами ПВО, рассказали в Киевской городской военной администрации. "В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - сообщили местные власти. Воздушная тревога в городе продолжается. "Она связана со взлетом в Беларуси потенциального носителя ракет "Кинжал" - истребителя Миг-31 и самолета управления А-50", - уточнил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

 

Хроника событий 25 января 14.00 - 23.59 >>>

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