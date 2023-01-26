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Немецкий танк Leopard 2 в ЛитвеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Писториус: Решению поставить Киеву Leopard нет альтернативы

Лиза Ламбрехт
25 мин. назад

Необходимо помочь Украине в борьбе против российской агрессии, и "альтернативы в этом вопросе просто нет", заявил Борис Писториус.

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Правительство Германии решило передать Киеву немецкие основные боевые танки Leopard 2, поскольку Украину необходимо поддерживать в войне с российской агрессией и "альтернативы в этом вопросе просто нет", заявил в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в среду, 25 января, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Он подчеркнул, что поставка танков Украине не делает Германию участницей войны. Все союзники, "включая американских друзей", действуют сообща, Германия не одинока в своем решении и потому не является главным противником российского президента Владимира Путина, отметил Писториус.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что намерен быстро восполнить запасы бундесвера после отправки бронетехники в Украину. Уже на следующей неделе планируется провести переговоры с представителями оборонной промышленности Германии. "Мы делаем сейчас все возможное, чтобы обеспечить быстрое пополнение запасов", - заверил министр.

Берлин одобрил поставки танков Leopard Киеву после месяцев колебаний

Утром 25 января после канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) официально подтвердил намерение Германии поставить Украине танки Leopard 2, которые Украина запрашивала уже длительное время. На первом этапе Берлин предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Он также разрешит другим странам реэкспортировать танки вооруженным силам Украины.

Как указал Шольц, задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины. В состав танкового батальона бундесвера обычно входят 44 танка. Таким образом, речь может идти о поставке в Украину европейскими партнерами порядка 90 боевых машин типа Leopard 2.

Подготовка украинских экипажей должна в ближайшее время начаться в Германии. Новый пакет помощи будет также включать в себя боеприпасы и техническое обслуживание систем.

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