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Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений ПригожинФото: AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

"Вагнер" признана транснациональной преступной организацией

Даниил Сотников
50 мин. назад

США ввели новые санкции против связанных с ЧВК компаний и людей, и объявили ее международной преступной организацией.

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Минфин США признал ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина транснациональной преступной организацией, сообщается на сайте ведомства в четверг, 26 января.

Такое решение было принято "в свете трансконтинентальной угрозы, исходящей от ЧВК "Вагнер", отмечается в сообщении Минфина. Группировка "несет ответственность и участвует в нападениях на женщин, детей или любых гражданских лиц", а также "занимается похищениями, насильственным перемещением и нападениями на школы, больницы, религиозные объекты или места, где гражданские лица ищут убежища", перечисляет ведомство.

Все эти действия "представляют собой серьезное нарушение прав человека и нарушение международного гуманитарного права", подчеркнули в Минфине.

В Украине воюют 50 тыс. наемников ЧВК "Вагнер"

Признание ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией позволит американским властям более широко применять в ее отношении санкции. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, анонсируя это решение, заявил, что, по оценкам США, в Украине воюют около 50 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер" - в том числе около 40 тыс. завербованных заключенных.

"Этими и другими предстоящими действиями мы хотим сказать компаниям, которые рассматривают возможность поддержки этой ЧВК, следующее: "Вагнер" - это преступная организация, осуществляющая широкомасштабные зверства и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы идентифицировать, подорвать, разоблачить и преследовать тех, кто ей помогает", - подчеркнул Кирби.

Новые санкции против российских компаний и физлиц

Одновременно Минфин США ввел новые санкции против российских компаний и физлиц. Под ограничения попали, в том числе вице-премьер РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев, сооснователь Yota Сергей Адоньев, несколько компаний, связанных с ВПК России, и ряд людей и компаний, связанных с ЧВК "Вагнер".

Все находящаяся в США активы лиц, попавших под санкции, будут заблокированы. Санкции также запрещают американским структурам любые операции с организациями и людьми из списка.

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