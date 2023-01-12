Назначение Герасимова возвращает Пригожина на вторые роли

Командующим российской Объединенной группировкой войск (ОГВ) в Украине назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщило российское Минобороны. Его заместителями - генерал армии Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.

Таким образом, командование группировкой войск РФ в Украине возвращается в руки штабных генералов, которых глава Чечни Рамзан Кадыров, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и многие пропагандисты-военкоры жестко критиковали последние месяцы.

Иногда они возвращаются

Сергей Суровикин, "генерал Армагеддон" российских пропагандистов, любимец Маргариты Симоньян, Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина и, как ходят слухи, самого президента Путина, переведен в статус замкомандующего российскими войсками в Украине. Произошло своеобразное возвращение к истокам.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

После острой критики со стороны Кадырова штабного генерала Александра Лапина и слухов чуть ли не о его физическом устранении Лапин был назначен на новый пост с повышением, а затем командующим ОГВ, ведущей войну против Украины, стал глава Генштаба Валерий Герасимова. Тот, которому приписывают авторство так называемой "доктрины Герасимова", посвященной тактике и стратегии ведения гибридных войн. Трудно говорить, что это значит с военной точки зрения. Возможно, стратегия Суровикина по созданию в Украине гуманитарной катастрофы путем ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры признана ошибочной.

Есть в этом и другая условно хорошая новость. В самом начале войны на Первой антивоенной конференции в Вильнюсе бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин прямо сказал, что отставка Сергея Шойгу или Валерия Герасимова будет для него лично означать резкое повышение риска применения Россией ядерного оружия. Исходя из этого тезиса, новые перестановки показывают, что по крайней мере принятие решений возвращается в руки тех, кто, как принято считать, не готов бросать на Украину атомную бомбу с риском спровоцировать третью мировую ядерную войну.

Пригожину указали на его реальное место?

Случившиеся перемены в командовании могут оказать огромное влияние и на судьбу Евгения Пригожина. Он сумел лучше других использовать агрессию против Украины для увеличения своего влияния на российскую политику в целом. Этот спонсор контрабандистов и владелец частной военной компании буквально за несколько месяцев в медийном пространстве вырос в серьезную фигуру.

Пригожин позволяет себе обвинять делегированного Путиным в Санкт-Петербург губернатора Александра Беглова в работе на Украину, требует отставки генералов, критикует не только российский Генштаб, но и администрацию президента и околопутинских олигархов. Ходили слухи как про создание Пригожиным своей личной политической партии, так и даже о его выдвижении в президенты на выборах 2024 года. Это было бы слишком ярко для российского диктаторского режима, в котором поощряются не самостоятельность, а верность и посредственность.

И, похоже, в окружении президента решили, что человек с криминальным прошлым, которому доверили владение частной военной компанией, зарвался. Он еще пытается напомнить о своей незаменимости Путину, рассказывая, что его вояки захватили Соледар, но российское же Минобороны холодно опровергает эту похвальбу. Также и президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявляет, что о погибших гражданах Великобритании в Кремле не информированы, прямо ставя Пригожина на место после публикации владельцем ЧВК Вагнера паспортов, очевидно, убитых в районе Бахмута британских волонтеров.

Конечно, при диктаторском режиме возможны почти любые карьерные кульбиты и нельзя исключать, что в ближайшее время мы увидим назначение Пригожина, вслед за Герасимовым, на какую-то высокую должность. Мало ли что взбредет в голову Владимиру Путину, очевидно, живущему в альтернативном реальному информационном пространстве. Но пока похоже, что Пригожина решено поставить на место, которое во втором, а то и третьем ряду российской политики.

У Путина нет стратегии

Эти регулярные перетасовки генералов, назначение новых командующих, отдаление одних и приближение других свидетельствуют о том, что и так давно известно: российский президент запутался в своей собственной военной авантюре и пытается ее переформатировать.

Эти метания главнокомандующего вряд ли и на этот раз позволят российским военным выстроить какую-ту непротиворечивую стратегию. Так что подождем следующих перестановок, когда Путин опять разочаруется в новых назначенцах, а российская армия понесет новые ощутимые потери , как в Макеевке и под Бахмутом, или оставит новые оккупированные сейчас территории, как ранее Харьковскую область и Херсон.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: