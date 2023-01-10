Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ

Новым начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ назначен генерал-полковник Александр Лапин, сообщили во вторник, 10 января, сразу несколько российских СМИ, в том числе РБК, ТАСС и Ура.Ру, ссылаясь на собственные источники в Минобороны. По данным ТАСС, назначение Лапина состоялось еще в конце 2022 года. Министерство обороны эту информацию официально не подтвердило, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также отказался ее комментировать. "Есть указы открытые, есть указы под грифом "секретно". Среди указов, которые публикуются, таких указов нет", - заявил Песков.

До конца октября 2022 года Александр Лапин командовал группировкой российских войск "Центр", которая должна была взять Киев, а после отступления из Киевской области была переброшена на восток Украины. После того как в конце июня возглавляемые Лапиным войска захватили Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, ему присвоили звание Героя России. В конце марта, прямо перед отступлением из Киевской области, Лапин, как выяснили журналисты "Русской службы Би-би-си", вручил награду своему сыну - командиру 1-го гвардейского танкового полка Денису Лапину.

Критика со стороны Кадырова

После того как 3 сентября украинские войска форсировали реку Северский Донец, они начали наступление на город Лиман в Донецкой области, в итоге российская армия к 1 октября оставила его. После этого на Александра Лапина обрушился с резкой критикой глава Чечни Рамзан Кадыров. Лапин руководил обороной этого участка и не обеспечил войска "необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", писал Кадыров. Он обозвал генерала "бездарем", которого прикрывают покровители в Генштабе. С этой оценкой согласился - хотя и не называя Лапина - и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Снятие Лапина с должности командующего группировкой связывали именно с этой критикой.

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