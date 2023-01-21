США объявят ЧВК Вагнера преступной организацией

На следующей неделе против российской ЧВК Вагнера будут введены дополнительные санкции, сообщил координатор в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Министерство финансов США признает российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера "транснациональной преступной организацией" и на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Эти действия подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую представляет собой ЧВК Вагнера, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью", - сказал Кирби в ходе ежедневного брифинга для журналистов.

Объявление ЧВК Вагнера "транснациональной преступной организацией" предусматривает замораживание любых ее активов в США и запрет для американцев предоставлять этой группе средства, товары или услуги.

"Этими и другими предстоящими действиями мы хотим сказать компаниям, которые рассматривают возможность поддержки этой ЧВК, следующее: "Вагнер - это преступная организация, осуществляющая широкомасштабные зверства и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы идентифицировать, подорвать, разоблачить и преследовать тех, кто ей помогает", - подчеркнул Кирби.

ЧВК Вагнера на войне против Украины

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Многих добровольцев в ЧВК вербуют в российских колониях, обещая им помилование через полгода службы.

По оценке Вашингтона, в Украине сейчас размещены 50 тысяч "вагнеровцев", из которых 40 тысяч - завербованные в российских тюрьмах заключенные. На финансирование операций в Украине основатель ЧВК Евгений Пригожин тратит около 100 миллионов долларов в месяц, отмечал ранее Кирби.

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время недавнего визита в Белград заявил, что деятельность ЧВК Вагнера и ее вероятные попытки вербовать солдат в Сербии и других странах мира вызывают серьезное беспокойство у американских властей. По его словам, в связи с этим Вашингтон работает над нейтрализацией группы.

Пригожин: Наконец-то мы с США коллеги

Комментируя решение США признать ЧВК Вагнера преступной организацией Пригожин заявил, что "наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги". "Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", - приводит слова Пригожина его пресс-служба.

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