 В ООН уверены, что российские наемники виновны в массовом убийстве в Мали | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2022

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Мир

В ООН уверены, что российские наемники виновны в массовом убийстве в Мали

Малийская армия и "белокожие солдаты" причастны к гибели более 30 мирных жителей, сообщается в докладе, подготовленном экспертами ООН по свидетельствам очевидцев. Инцидент описан с ужасающими подробностями.

Малийские солдаты, окруженные мирными жителями

Согласно основанному на показаниях очевидцев докладу ООН, солдаты, действующие от имени правительства Мали, предположительно, убили в охваченной кризисом стране более 30  мирных жителей. 78-страничный отчет экспертов ООН представлен Совету Безопасности этой организации, сообщает в пятницу, 5 июля, информационное агентство dpa, получившее доступ к документу. В отчете преступники со слов свидетелей описаны как "белокожие солдаты".

Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера, находящаяся на службе у малийской военной хунты, в докладе ООН напрямую не упоминается, однако, по информации dpa, у экспертов нет сомнений в том, что описанные свидетелями солдаты являются бойцами этого военного формирования. В частности, об этом говорит то, что во время преступления использовались веревки из запасов российской армии.

Ужасающее по степени жестокости убийство

В докладе ООН описан инцидент, произошедший в начале марта в центральной части Мали на границе с Мавританией, когда за два дня малийские силы атаковали шесть населенных пунктов в регионе. Утром 5 марта "группа белокожих солдат" прибыла в одну деревню, колодцем которой часто пользовались малийские и мавританские скотоводы. "Солдаты собрали взрослых мужчин, включая мальчиков постарше, связали им руки за спиной и завязали глаза", - говорится в отчете ООН со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Согласно докладу, солдаты совершили налет на дома в деревне и разграбили их. После этого они начали избивать связанных мужчин тяжелыми палками, в то время как другие солдаты блокировали двери домов, где находились женщины и дети, которые "могли слышать только крики мужчин, когда их избивали". По словам очевидцев, 33 или 34 мужчины, включая 29 мавританцев и четырех малийцев, были увезены. День спустя их тела обнаружили в четырех километрах от деревни. Согласно отчету, они были застрелены, а затем сожжены.

Подобные инциденты имели место и в других населенных пунктах региона. В два из них "белокожие солдаты" прибыли на вертолете. Однако свидетели не смогли опознать ни одного из преступников.

"Вакуум безопасности" в Мали

Согласно докладу ООН, из-за нестабильной  ситуации в Мали, где в последнее время участились инциденты даже в столице Бамако, в стране образовался вакуум безопасности, что делает возможным серьезные нарушения прав человека. Наблюдается тревожный рост числа погибших среди гражданского населения. Только в период с 1 января по 31 марта в Мали убито 543 мирных жителя.

После военного переворота в Мали, совершенного в мае 2021 года, в этой крайне нестабильной западноафриканской стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и обращающаяся за услугами  наемников из ЧВК Вагнера. В кругах ООН данное формирование считается близким к Кремлю.

Растущая напряженность в отношениях между Мали и ее международными партнерами и активизация в стране экстремистских группировок все больше препятствуют развертыванию там миротворческой многоаспектной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). В настоящее время  германский бундесвер  задействует в ней более 1000 своих солдат.

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    Автор: Андрей Гурков


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