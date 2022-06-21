 В центре Мали более 130 человек убиты при нападениях на деревни | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2022

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Мир

В центре Мали более 130 человек убиты при нападениях на деревни

Власти Мали обвинили в атаках на деревни в области Мопти связанную с "Аль-Каидой" группировку "Катиба Масина". Миротворцы ООН назвали нападения нарушением международного права.

Военнослужащие армии Мали в городе Гао

Военнослужащие армии Мали (фото из архива)

Вооруженные нападения на ряд населенных пунктов в области Мопти в центральной части Мали привели к гибели 132 человек. Такие данные власти западноафриканской республики представили во вторник, 21 июня. Они возложили ответственность за атаки на террористическую группировку "Катиба Масина", связанную с "Аль-Каидой".

Местные власти описывают случившееся как "бойню". По словам одного из местных чиновников, нападавшие, помимо убийств десятков людей, сожгли их хижины и угнали скот. По информации Radio France Internationale, злоумышленники, приехавшие на 100 мотоциклах, вознамерились отомстить населению деревень за поддержку армии Мали и российских частных военных компаний.

ЕС обеспокоен частыми нападениями на мирных жителей Мали

Брюссель выразил солидарность с народом африканской страны в свете трагедии. Евросоюз "обеспокоен масштабами и частотой злоупотреблений в отношении гражданских лиц в Мали и Сахеле", говорится в  заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности. ЕС призвал "пролить свет" на обстоятельства этого и предыдущих убийств, а также привлечь виновных к ответственности.

Миротворцы ООН готовы помочь в поиске нападавших

Миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) уже выразила намерение помочь в поиске нападавших. Представитель миссии назвал трагедию "отвратительным" нарушением международного права. Участники MINUSMA оказывают местным властям помощь по эвакуации раненых и уходу за ними.

Мали, где власть в результате переворота в августе 2020 года захватили военные, страдает от атак джихадистов не первый год, как и соседние государства - Буркина-Фасо и Нигер. Это уже привело к гибели нескольких тысяч военнослужащих и мирных жителей, а два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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