 Хунта Мали разорвала военное сотрудничество с Францией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2022

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Мир

Хунта Мали разорвала военное сотрудничество с Францией

Военная хунта разорвала соглашение, которое определяло правовые рамки для французской миссии "Бархан" и европейской "Такуба" в Мали.

Французский солдат в Мали

Французский солдат в Мали

Военная хунта в Мали объявила о расторжении военного соглашения с Францией. Нынешние власти уже длительное время наблюдают "значительное ухудшение военного сотрудничества с Францией", заявил официальный представитель хунты вечером в понедельник, 2 мая,  выступая на национальном телевидении. Среди прочего он сослался на нарушение воздушного пространства Мали французскими самолетами, объявленный в феврале вывод французских войск из страны, а также решение Парижа прекратить все совместные операции с малийской армией, принятое в июне прошлого года.

В прошедшие несколько недель хунта многократно грозила прекратить военное сотрудничество с Францией. Речь идет о соглашении, определяющем правовые рамки для французской военной миссии "Бархан" и европейской "Такуба" в Мали, а также заключенный в 2014 году с Францией договор о сотрудничестве в оборонной сфере.

ЧВК Вагнера в Мали

Отношения между Францией и Мали стали резко ухудшаться после захвата власти в стране военной хунтой. Напряженность усилилась в связи с сотрудничеством малийских военных с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Малийская военная хунта отрицает присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера. В конце декабря 2021 гогда ее представители заявили, что в Мали находятся только "российские инструкторы", приглашенные в страну для обучения малийской армии и усиления военного потенциала национальной обороны.

Однако 20 апреля в Мали погиб российский "военный советник", который, как сообщил пожелавший остаться неназванным правительственный чиновник, был бойцом российской ЧВК Вагнера. А 25 апреля джихадистская группировка "Группа поддержки ислама и мусульман" (GSIM) заявила о захвате в плен бойца ЧВК Вагнера в районе Сегу в центре Мали.

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


 

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