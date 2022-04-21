В Мали в результате взрыва погиб российский военный "советник"

В Мали погиб российский военный "советник" в результате подрыва заложенного на дороге взрывного устройства в центре охваченной конфликтом провинции Сахель, пишет агентство AFP в среду, 20 апреля, со ссылкой на военный документ и местных чиновников.

Согласно документу малийской армии, оказавшемуся в распоряжении агентства, армейское подразделение, которое сопровождал россиянин, утром 19 апреля подорвалось на самодельном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Хомбори. В этом регионе особенно активны джихадистские группировки. Россиянина по воздуху доставили в больницу в городе Севарэ, где он скончался. Его смерть подтвердил AFP сотрудник больницы, который также сообщил, что мужчине было около 30 лет.

По словам правительственного чиновника, пожелавшего остаться неназванным, погибший был бойцом российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это первый подтвержденный случай смерти россиянина, участвовавшего в военных операциях в этой африканской стране, отмечает агентство.

MINUSMA расследует возможные нарушения прав человека в Хомбори

Тем временем миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) выразила обеспокоенность сообщениями о предполагаемых нарушениях прав человека на еженедельном рынке в Хомбори 19 апреля. Сообщения касаются операции малийской армии, которую предположительно сопровождала "группа иностранных военных", написала MINUSMA в Twitter. Миссия ООН объявила о начале расследования "для проверки фактов" и планах в ближайшее время посетить место происшествия, а также призвала малийские власти "пролить свет на эти события".

Малийская хунта отрицает сотрудничество с ЧВК Вагнера

Малийская военная хунта отрицает присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера. В конце декабря ее представители заявили, что в Мали находятся только "российские инструкторы", приглашенные в страну для обучения малийской армии и усиления военного потенциала национальной обороны. Несколько западных стран, в том числе Германия, в совместном заявлении 24 декабря осудили размещение в западноафриканской стране российских бойцов ЧВК Вагнера.

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