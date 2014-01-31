 В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2021

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Мир

В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН

Один сотрудник миссии ООН в Мали погиб, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, еще четверо ранены. С 2013 года в результате терактов погибли уже 145 "голубых касок" из миссии МИНУСМА.

Участник миротворческой миссии ООН

Миротворческая миссия ООН в Мали считается самой опасной в мире

Один миротворец погиб и еще четверо получили серьезные ранения в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве на севере Мали неподалеку алжирской границы. Об этом сообщил представитель ООН в субботу, 2 октября, в Бамако.

Самая опасная миротворческая миссия

"Этот инцидент является печальным напоминанием о  постоянной опасности, нависшей над нашими миротворцами, и о жертвах, принесенных ради мира в Мали, - говорится в заявлении главы многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Эль-Гассима Ване. - Сегодняшнее подлое нападение только укрепляет решимость МИНУСМА поддерживать Мали и ее народ в их стремлении к миру и стабильности".

В апреле четыре чадских миротворца из МИНУСМА были убиты при нападении джихадистов на их лагерь в Агелоке, также на северо-востоке Мали.

Миссия ООН МИНУСМА, созданная в Мали в 2013 году, считается самой опасной миротворческой миссией ООН в мире: по состоянию на 31 августа, согласно статистике ООН, в результате терактов погибли 145 ее участников. В настоящее время в МИНУСМА насчитывается более 12 000 солдат.

Власти Мали усиливают военное сотрудничество с РФ

Несмотря на протесты Франции, Германии и других европейских стран, власти Мали усиливают военное сотрудничество с РФ. Так, в столицу страны Бамако доставлены четыре военных вертолета, оружие и боеприпасы из России. Заявив о "надежности и серьезности" Москвы, министр обороны временного правительства Мали Садио Камара указал, что оружие и боеприпасы предоставлены Мали безвозмездно российскими властями. Вертолеты, по его словам, закуплены из средств малийского бюджета.

В Евросоюзе пригрозили прервать отношения с властями Мали в случае  приглашения в страну ЧВК Вагнера. Группа Вагнера считается близкой к президенту России Владимиру Путину, и западные страны обвиняют ее в том, что она действует от имени Москвы. По некоторым сообщениям, новые власти Мали уже нанимают 1000 вагнеровцев.

Реагируя на эти сообщения, дипломатические и военные власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из африканской страны в случае появления там российских наемников. Аналогичную позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран государств - членов Европейской интервенционной инициативы (EI2), направленной на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций.

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    Автор: Людгер Шадомски, Марина Барановская


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