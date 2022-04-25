 Джихадисты в Мали сообщили о захвате бойца ЧВК Вагнера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2022

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Мир

Джихадисты в Мали сообщили о захвате бойца ЧВК Вагнера

Согласно заявлению "Группы поддержки ислама и мусульман", российские наемники вместе с малийской армией участвовали в военных операциях в центральной части Мали, в том числе в деревне Мора.

Малийские солдаты во время учений в пустыне около города Тимбукту (фото из архива)

Правозащитники обвиняют малийскую армию в убийстве гражданских лиц в ходе операции в центре Мали

Джихадистская группировка в Мали в понедельник, 25 апреля, сообщила, что взяла в плен бойца российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, предположительно воевавшего против исламистских боевиков в этой западноафриканской стране. "В первую неделю апреля мы схватили солдата российской ЧВК Вагнера в районе Сегу в центре Мали", - говорится в заявлении "Группы поддержки ислама и мусульман" (GSIM), которое приводит агентство AFP.

GSIM, являющаяся крупнейшей сетью джихадистов в зоне Сахеля и имеющая тесные связи с "Аль-Каидой", впервые объявляет о захвате наемника из ЧВК Вагнера. По утверждению группировки, российские бойцы вместе с малийской армией участвовали в военных операциях в центральной части Мали, в том числе в деревне Мора, где были убиты "сотни невинных граждан".

В конце марта правящая в Мали военная хунта сообщила, что "нейтрализовала" более 200 джихадистов в деревне Мора. Однако, по словам очевидцев, опрошенных СМИ и международной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW), там также было убито большое число гражданских лиц. Миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) требует от малийских властей предоставить ей доступ в деревню для расследования произошедшего.

Малийская хунта отрицает сотрудничество с ЧВК Вагнера

Малийская военная хунта отрицает присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера. В конце декабря 2021 гогда ее представители заявили, что в Мали находятся только "российские инструкторы", приглашенные в страну для обучения малийской армии и усиления военного потенциала национальной обороны. Несколько западных стран, в том числе Германия, в совместном заявлении 24 декабря осудили размещение в западноафриканской стране российских бойцов ЧВК Вагнера.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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