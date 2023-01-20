Почему в Сербии не хотят видеть ЧВК Вагнера

Президент Сербии Вучич резко осудил ЧВК Вагнера за вербовку граждан страны на ее территории. Наблюдатели, опрошенные DW, считают, что потенциал для такой вербовки на Балканах невелик.

На фоне появившихся в СМИ и соцсетях сообщений о вербовке сербских наемников для боевых действий в Украине на Балканах активизировались споры о присутствии в регионе ЧВК Вагнера. Бойцов группы Вагнера, которую основал близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, правозащитники обвиняют в военных преступлениях в Сирии и Украине. Организация с неясным правовым статусом находится под санкциями США и ЕС.

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время недавнего визита в Белград выразил обеспокоенность по поводу попыток ЧКВ Вагнера вербовать боевиков на Балканах. "Мы работаем с правительством Сербии и других стран, чтобы положить конец этой деятельности", - отметил Шолле 12 января, отвечая на вопросы журналистов. Позднее президент Сербии Александaр Вучич послал через СМИ ясный сигнал о нежелательности присутствия группы Вагнера в этой стране. Сам Пригожин заявил, что сербов в составе ЧВК сейчас нет "и не было уже длительное время".

Евгений Пригожин Фото: AP Photo/picture alliance

Между тем некоторые сербские радикальные организации, как например "Народный патруль", активно продвигают позитивный образ вагнеровцев. Над этим работает и прокремлевский телеканал RT (находящийся под международными санкциями из-за пропаганды и дезинформации), который запустил в конце прошлого года на Балканах портал на сербском языке.

Работает ли закон против, запрещающий наемничество?

В январе RT Balkan опубликовал материал о приглашении добровольцев в ЧВК Вагнера. После этого в сербском сегменте интернета получила широкое распространение информация о том, что ежемесячные выплаты в группе Вагнера составляют 240 тысяч рублей (около 3200 евро), а особо отличившихся бойцов ждет дополнительная награда вплоть до миллиона рублей. Текст позднее был скорректирован, но суть рекламного обращения сохраняется и в новом варианте .

Президент Вучич, выступая на днях в эфире сербского телеканала Happy, осудил рекламу российской военизированной группировки: "Что вы делаете? Зачем зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим законам?". По мнению Вучича, это несправедливо по отношению к тем, кто не отказался от Чайковского, Достоевского и Толстого.

Александaр Вучич Фото: Milos Miskov/AA/picture alliance

В 2014 году в Сербии действительно ужесточили законодательство: гражданам запрещено участвовать в боевых действиях за рубежом под угрозой 10-летнего тюремного срока. По данным украинских властей, в Донбассе с 2014 года могли побывать сотни сербских наемников. Некоторые из них, как Братислав Живкович, называющий себя четником, или бывший пресс-секретарь Антитеррористического подразделения МВД Сербии Радомир Почуча, получили известность в СМИ и в итоге были арестованы сербскими властями.

В целом в прошлые годы более 30 граждан Сербии оказались на родине на скамье подсудимых за участие в конфликте в Украине, но реальные тюремные сроки получили лишь несколько человек. В СМИ и соцсетях в последнее время появились новые фотографии "сербских бойцов". Однако установить достоверность распространяемых снимков не удается.

Кто продвигает образ ЧВК Вагнера в Сербии?

Судя по недавним граффити в честь вагнеровцев и сообщениям в соцсетях, у этой ЧВК на Балканах есть свои почитатели. Рисунок одного из них в Белграде с подписью "Народный патруль" был быстро закрашен. Но лидер этой неформальной организации Дамнян Кнежевич, который известен свой националистической, антиимигрантской и антинатовской риторикой, пытается укреплять связи с группой Вагнера. В декабре Кнежевич вместе с главой русско-сербской организации "Орлы" Александром Лысовым и представителем "Орлов" в Сербии Зораном Лекичем посетил Вагнер-центр в Санкт-Петербурге.

Дамнян Кнежевич Фото: Dragoslav Dedovic/DW

Кнежевич привез вагнеровцам в подарок сербский флаг, который до этого пронесли по улицам Белграда во время акций в поддержку российской спецоперации в Украине. Лысов, называющий себя резидентом Вагнер-центра, утверждает, что между ним и Кнежевичем уже несколько лет развивается тесное сотрудничество. Сам же Кнежевич был замечен на сербских баррикадах во время последнего обострения ситуации на севере края Косово, провозгласившего в 2008 году независимость от Сербии.

И если в Сербии Кнежевич не сталкивается с ограничениями, то в соседнюю Боснию и Герцеговину ему, Лысову и Лекичу запрещен въезд, поскольку местные спецслужбы считают, что они несут угрозу национальной безопасности. В этом списке оказались еще трое граждан Сербии, которых считают членами группы Вагнера, - Александр Милованович и Зоран Павич из Валево, а также Драган Миркович из города Шабац. Трое последних сейчас могут находиться в Украине. Впервые их имена и паспортные данные украинская СБУ обнародовала в 2017 году.

Идет ли в Сербии вербовка наемников?

На фоне попыток активизации ЧВК Вагнера на Балканах ряд российских и украинских антивоенных активистов в Белграде потребовали возбудить уголовные дела против пророссийского политика Александра Вулина, возглавляющего Агентство безопасности и информации, а также против посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, сотрудников Сербско-российского гуманитарного центра в Нише и активистов "Народного патруля". Интересы истцов представляет адвокат Чедомир Стойкович, который написал в своем Twitter, что эти лица "занимаются мобилизацией граждан Сербии на войну".

В Сербии сильны пророссийские настроения. На фото - участник акции в поддержку РФ в Белграде Фото: Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

Возмущаются и некоторые местные политики. "Нас снова осудят за то, что мы не предотвратили или способствовали совершению военных преступлений", - опасается сербский депутат Александр Оленик. Впрочем, опрошенные DW эксперты полагают, что власти Сербии не желают видеть в стране группу Вагнера.

"Заявления высокопоставленных сербских представителей ясно свидетельствуют о том, что они не хотят, чтобы тут вербовали наемников", - говорит белградский военно-политический аналитик Александр Радич. По его словам, деятельность ЧВК Вагнера с опорой на сербских активистов носит символический характер. "С одной стороны, в Сербии немало сторонников группы Вагнера, с другой - пути вербовки могут вести и к официальным российским структурам в Москве. Некоторые сербские добровольцы воюют в качестве контрактников, то есть в составе ВС РФ", - пояснил DW Радич.

Неудобный вопрос для Белграда

Он полагает, что история с вагнеровцами - очень неудобный политический вопрос, поскольку попытки провести в Сербии вербовку наемников могу быть истолкованы западными партнерами как помощь России. Что же касается числа наемников, на которых может рассчитывать группа Вагнера на Балканах, то, по оценке Радича, оно невелико - это десятки или сотни человек.

"Симпатии к России в регионе, особенно в Сербии и в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, сильны, но участие в конфликте сопряжено с риском для жизни, а желающих рисковать не так уж много", - констатирует собеседник. По мнению Радича, вся история с ЧВК Вагнера в стране нацелена скорее на пропагандистский эффект.

Директор по исследованиям белградского Центра международной политики и безопасности Игор Новакович считает, что сербские власти в состоянии предотвратить распространение военной пропаганды в СМИ. Однако с соцсетями, где существуют неформальные каналы коммуникации, дело обстоит сложнее.

"Трудно запретить отдельным лицам поехать в Россию, а потом в Украину. Но закон предельно ясен: государство имеет право преследовать любого гражданина, участвующего в боевых действиях за рубежом", - уточняет Новакович. По его выражению, само упоминание группы Вагнера в Сербии и ее связей негативно сказывается на международном положении страны. "Поэтому необходимы более решительные действия властей, чтобы еще раз подчеркнуть, что никакой связи с ЧВК Вагнера нет, что такие попытки недопустимы и что все участники боевых действий будут привлечены к ответственности", - резюмировал Новакович.

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