Комментарий: Киев должен минимизировать свои военные потери

Россия утверждает, что с воскресенья, 3 июля, ее военные контролируют всю Луганскую область Украины. И что ими был взят город Лисичанск. Украинское правительство также подтвердило это. Ранее Киев уже признал, что его войска в регионе находятся в очень сложном положении - что неудивительно, учитывая все еще значительно превосходящую огневую мощь российской артиллерии.

Взятие Луганской области - бесспорный успех вторгшегося (на территорию Украины. - Ред.) противника. Но если бы украинской стороне удалось организованно вывести из региона как можно больше своих солдат, стратегический ущерб был бы ограничен.

Петер Штурм

Минимизация собственных потерь личного состава должна так или иначе являться приоритетом для подвергшихся нападению (украинцев. - Ред.). Только так они могут надеяться однажды отвоевать завоеванные территории. Судя по тому, что известно, Россия понесла большие потери за сравнительно небольшие успехи.

Хотя человеческие ресурсы огромной страны теоретически велики. Но именно самые подготовленные подразделения использовались ею на начальном этапе войны против Украины. И все те, кто сейчас в качестве резерва пополняют поредевшие ряды, уже не обладают такой подготовкой.

Автор: Петер Штурм, обозреватель FAZ

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