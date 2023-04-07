Журналисту WSJ Гершковичу предъявлено обвинение в шпионаже

На 408-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 7 апреля (время московское).

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Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщают "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники. По словам собеседника ТАСС, Гершкович категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. Дело журналиста маркировано грифом "совершенно секретно", отмечает агентство.

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о нахождении в СИЗО "Лефортово" Дарьи Треповой, по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб "военкор" Владлен Татарский. "Как только мы ее посетим - расскажу", - написал он в Telegram-канале .

Суд арестовал упавшего в Брянской области украинского пилота

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Советский районный суд Брянска арестовал украинского пилота, задержанного после падения самолета в Брянской области. Он пробудет под стражей до 4 мая 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале . Против пилота расследуют дело о незаконном пересечении государственной границы РФ. По версии следствия, 5 апреля мужчина, управляя легкомоторным самолетом типа А-22, пересек границу Украины с Россией в Клинцовском районе Брянской области и зацепился за высоковольтную линию электропередач, в связи с чем совершил вынужденную посадку. При этом пилот не имел при себе документов и разрешения на въезд в РФ.

По информации СМИ, летчика зовут Александр Морозов. Его идентифицируют как гражданского летчика, который основал в Харьковской области аэродром малой авиации и "воздушную скорую помощь", доставлявшую врачей к больным в отдаленных деревнях.

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В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб один человек, еще 13 получили ранения, сообщил в Telegram-канале назначенный Россией "глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин. Помощник Пушилина Алексей Кулемзин, назначенный "главой" Донецка, ранее сообщал о шести раненых. По его данным, из-за ударов ВСУ также повреждены несколько зданий, павильоны на рынке и автомобили. Украина не комментировала обстрелы Донецка.

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Российские войска днем обстреляли приграничное село Борисовка в Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина.

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В Бериславе Херсонской области бригада скорой помощи попала под артиллерийский огонь, сообщила региональная военная администрация. По ее данным, украинские медработники ехали к женщине, раненой в собственном доме. "Машину скорой задели осколки российских снарядов - двое фельдшеров получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово"

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Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб российский "военкор" Владлен Татарский, доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. "Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", - написала она в Telegram-канале .

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "фотошопом" и "псевдосливом" утечку секретных документов с планами США и НАТО по подготовке украинского контрнаступления. "После распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов - это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но подлинные планы россияне увидят на поле. Скоро", - написал Подоляк в Twitter.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, что Россия могла подделать документы, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ и замедлить помощь от союзников. Накануне газета The New York Times сообщила, что Минобороны США начало расследование из-за появившихся в соцсетях секретных документов, в которых подробно описаны планы Вашингтона и НАТО по укреплению украинской армии перед планирующимся контрнаступлением.

Прокуратура РФ проверит Валерия Меладзе на финансирование ВСУ

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Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку в отношении певца Валерия Меладзе "на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С просьбой провести соответствующую проверку к генпрокурору Игорю Краснову ранее обратился глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Он заявлял, что Меладзе неоднократно выступал с критикой войны в Украине, а также произнес известный украинский лозунг во время корпоратива в ОАЭ.

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Алексей Москалёв в Ефремовском суде Фото: AP/picture alliance

Россиянин Алексей Москалёв, приговоренный к двум годам колонии по делу о "дискредитации" армии, находится в СИЗО белорусского города Жодино, сообщили изданиям RusNews и DailyStorm в пресс-службе МИД РФ. В сообщении, которое цитируют журналисты, говорится, что "по состоянию на 4 апреля указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации". Предполагается, что Москалёв - отец 13-летней школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок - будет передан России для отбывания наказания на основании решения, ранее вынесенного Ефремовским межрайонным судом Тульской области. Посольство РФ в Минске подтвердило эту информацию ТАСС .

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Один человек погиб и шестеро ранены в результате удара ВСУ по аннексированному Донецку, сообщил назначенный Россией "глава" города Алексей Кулемзин в Telegram-канале . По его словам, украинские войска днем обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня. Под обстрел попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

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Украинские военные сбили российский Су-25 возле Марьинки в Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Видео падения штурмовика опубликовано на странице командования Десантно-штурмовых войск Украины в Facebook.

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В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Ржавец Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале . По его словам, в результате обстрела в селе нарушено электроснабжение, пострадавших нет.

МИД Украины о передаче Крыма России: Не торгуем территориями

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Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, но вынуждена напомнить, что "не торгует своими территориями", заявил представитель МИД Олег Николенко. "Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - написал Николенко в Facebook .

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы закончить войну. По его словам, он намерен лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином предложение об "отказе" Украины от Крыма. "Президент России Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он захватил в дополнение, он должен пересмотреть", - заявил да Силва на встрече с журналистами в Бразилии.

Хроника событий 7 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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