ISW: Силы РФ незначительно продвинулись в центре Бахмута

На 408-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 7 апреля (время московское).

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Размещение ядерного оружия в Беларуси не меняет военной ситуации, считает президент Латвии Эгилс Левитс. "По этому вопросу мы консультировались с союзниками. На данный момент НАТО считает, что в целом это не меняет военной ситуации, - сказал Левитс в интервью DW. - С военной точки зрения не так важно, где непосредственно находится ядерное оружие. Но, конечно, это политический сигнал посылаемый Москвой: Россия не хочет мира, Россия хочет продолжать агрессию в Украине.

ISW: Российские силы незначительно продвинулись в центре Бахмута

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Российские войска 6 апреля продолжали атаковать позиции ВСУ в Бахмуте и пригородах, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW). Эксперты института опубликовали обновленную карту боевых действий в этом районе, основанную на данных геолокации. По информации ISW, россияне незначительно продвинулись в центральной части города, а украинские военные отразили наземные атаки Вагнера в 6 километрах западнее Бахмута.

Белый дом: Не может быть переговоров об Украине без Украины

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В Белом доме считают, что лишь президент Украины Владимир Зеленский вправе решать, готов ли он вести какие-либо переговоры с Россией. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби. "Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", - подчеркнул он, отвечая на публикации в СМИ о том, что Киев при определенных условиях готов вести переговоры с РФ по Крыму.

Ранее замруководителя офиса президента Украины по международным вопросам Андрей Сибига в интервью британской газете Financial Times допустил возможность переговоров с Россией о будущем аннексированного Крыма после успешного контрнаступления ВСУ. Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров порекомендовал ориентироваться в таких вопросах лишь на заявления самого президента Украины.

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За минувшие сутки российские войска восемь раз обстреляли приграничные районы Сумской области, сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА) . Всего, по данным ОВА, зафиксировано 68 "прилетов" из артиллерии, минометов, АГС и с помощью беспилотника, имеются разрушения.

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В Славянске в Донецкой области ночью прозвучали два громких взрыва, воздушную тревогу в городе не объявляли. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на корреспондента. О причинах и последствиях взрывов пока неизвестно. В случае дальнейших обстрелов жителей города призывают по возможности оставаться в безопасных местах или соблюдать правило "двух стен". Это правило предполагает нахождение в месте, отделенным от потенциальной опасности минимум двумя стенами (за второй от фасада стеной), например в коридоре или прихожей.

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В Херсоне поздно вечером 6 апреля вновь звучали громкие взрывы, однако воздушную тревогу не объявляли. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала "Суспільне". Официальная информация пока отсутствует.

Оперативное командование "Юг": В Черном море нет российских ракетоносцев

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"Сейчас вражеская корабельная группировка состоит из 9 кораблей, которые маневрируют вблизи юго-восточного побережья Крыма, - сообщается в сводке оперативного командования "Юг". - Из-за мощного шторма все ракетоносители (в Черном море. - Ред.) заведены в пункты базирования".

В сообщении отмечается, что угроза ракетных ударов или атак с помощью дронов по-прежнему не исключена. ВСУ в последние дни наблюдают значительное повышение активности врага в воздухе. Указывается также, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой.

Хроника событий 6 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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