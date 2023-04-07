Президент Латвии: Надо поддерживать Украину ради ее победы

Инвестиции в военный потенциал сегодня являются вкладом в сохранение мира в Европе, считает президент Латвии Эгилс Левитс. Запад не может допустить победы России в Украине, заявил он в интервью DW.

Латвийская Республика, как и другие страны Балтии, является сторонницей Украины, отражающей военную агрессию России. О необходимости поставок Киеву современных вооружений, о размещении российского ядерного оружия в Беларуси и о своем отношении к мирным инициативам Китая президент Латвии Эгилс Левитс рассказал в интервью DW.

DW: Вы неоднократно говорили о том, что Украина должна получить от союзников все, что ей необходимо для отражения российской агрессии. Но, к примеру, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) очень скептически относится к вопросу поставки Киеву боевых самолетов. Что бы вы сказали ему по этому поводу?

Эгилс Левитс: Я думаю, мы все - и в НАТО, и в Европейском Союзе должны, в первую очередь, думать о том, как поддержать Украину всеми необходимыми ей системами вооружений. Чтобы Украина могла противостоять российскому нападению, а также чтобы могла выиграть эту войну. Если у нас есть такая цель, то, конечно, каждая страна должна подумать о том, каким может быть ее вклад в достижение этой цели. У Латвии истребителей нет. Но те страны, у которых есть танки и истребители, должны об этом подумать.

- Считаете ли вы, что после получения танков у Украины будет все необходимое для победы в этой войне? Сами украинцы, похоже, с этим не согласны.

- Конечно, украинцы лучше знают, какова реальная ситуация. И мы полагаемся на Украину в этом отношении. Я считаю очень хорошим знаком, что первые танки Leopard уже прибыли в Украину, как пообещал канцлер Шольц некоторое время назад. Я думаю, Германия оказывает Украине значительную поддержку, и это должно быть продолжено.

- Президент России Владимир Путин недавно заявил, что собирается разместить ядерное оружие в Беларуси. Что это значит для Латвии, которая граничит и с Беларусью, и с Россией?

- По этому вопросу мы консультировались с союзниками. На данный момент НАТО считает, что в целом это не меняет военной ситуации. Поскольку с военной точки зрения не так важно, где непосредственно находится ядерное оружие. Но, конечно, это политический сигнал посылаемый Москвой: Россия не хочет мира, Россия хочет продолжать агрессию в Украине.

- Латвия, как и другие страны Балтии, граничит с Россией. С начала войны НАТО увеличила свое присутствие в этом регионе. Считаете ли вы, что этого достаточно, или хотите большего присутствия сил альянса?

- Мы договорились на саммите НАТО летом 2022 года, что восточный фланг альянса должен быть усилен. Должен быть увеличен военный потенциал. И у нас будет больше войск НАТО не только в Балтийском регионе, но и на восточном фланге НАТО в целом. Потому что доктрина НАТО, в связи с российской агрессией, заключается в сдерживании России путем наращивания собственного военного потенциала. Надо понимать, что сегодня инвестиции в военный потенциал являются в то же время инвестициями в сохранение мира в Европе.

- Как вы относитесь к призывам о постоянном базировании вооруженных сил альянса в странах Балтии вместо существующего сейчас ротационного принципа?

- Да, конечно, постоянное базирование также является частью укрепления восточного фланга НАТО. Это не вопрос завтрашнего дня, но это процесс, в результате которого через некоторое время мы будем иметь больше войск НАТО на всем восточном фланге - от Финляндии до Болгарии.

- Китай очень активно демонстрирует желание участвовать в попытках достичь мира в Украине. Пекин оформил свою позицию в документе из 12 пунктов. Что вы думаете об этом документе и о действиях Китая в последнее время?

- Я полагаюсь на оценку президента Украины Владимира Зеленского и украинского правительства. Президент Зеленский сказал, что он положительно относится к китайскому участию, потому что среди упомянутых 12 пунктов есть указание на то, что территориальная целостность всех стран должна уважаться. Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Посмотрим, какое участие в этом процессе примет Китай.

- Но мы видели, насколько близкие сейчас отношения России и Китая. И обе страны разделяют точку зрения, что именно расширение НАТО, в конечном итоге, привело к войне в Украине. Латвия - яркий пример такого расширения НАТО. Что бы вы ответили Китаю, чтобы опровергнуть этот аргумент?

- Это абсолютно ложный аргумент. НАТО - это чисто оборонительный альянс, и с нашей стороны было бы глупо вдаваться в параноидальную аргументацию России. Я не думаю, что в Германии, например, кто-то помышляет о нападении на Россию. С другой стороны, именно Россия напала на Украину, как ранее напала на Грузию. Существует реальная угроза и для других стран. На этом фоне вступление в НАТО - это естественная реакция.

- Но Китай, возможно, считает иначе...

- Китай очень внимательно следит за тем, каким будет результат российской агрессии против Украины. Если Россия получит от этого какую-то выгоду, это будет означать и для России, и для Китая, что Запад слаб, что Запад, и особенно США, не может защитить себя. Китай тоже будет заинтересован в расширении своего влияния. Тайвань, в первую очередь, но и другие страны Восточной Азии очень обеспокоены по этому поводу.

Поэтому очень важно для Запада, для Европы поддержать Украину, не допустить того, чтобы Россия выиграла войну.

- Соединенные Штаты играют существенную роль в поддержке Украины. Но страна входит в предвыборный цикл. Что бы вы сказали тем республиканцам, которые, выбирая путь для своей партии, тяготеют к позиции, что Европа больше не имеет для США решающего значения?

- Идея изоляции, идея о том, что США не должны заботиться о происходящем в мире, всегда существовала в некоторых кругах американского истеблишмента. Иногда позиции изоляционистов усиливались, иногда ослаблялись Но, я думаю, большинство американцев понимают, что в интересах США активно присутствовать на мировой арене и что Европа - лучший союзник Соединенных Штатов. Потому что Европа плюс Северная Америка, плюс некоторые страны, такие как Япония, Австралия и создают так называемый Запад, который объединен общими ценностями. Запад - это только один игрок в многополярном мире, но мы должны быть достаточно сильны, по крайней мере, чтобы защищать себя, сохранить нашу идентичность, наши ценности.

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