Лукашенко о ядерном оружии и Путине. Что говорят о послании?

Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию - стандартное ежегодное мероприятие, которое в Беларуси проходит в конце апреля-начале мая. Однако с 2020 года Александр Лукашенко то отменяет обращение, то переносит его на другие даты и в другие залы. С 2020 года он не приходит в парламент. В этом году Лукашенко выступил со своим посланием 31 марта во Дворце республики, где собрали больше двух тысяч человек - не только депутатов (которых в Беларуси 110), но и пропагандистов, людей, которые публично поддерживают правящий режим.

"Мы ни перед чем не остановимся"

Темой послания Лукашенко стали "условия сохранения суверенитета и независимости". И спустя почти неделю после заявления Путина он наконец прокомментировал планы по размещению в Беларуси ядерного оружия. Лукашенко назвал "безумцами" тех, кто "до него" подписал обязательства по выводу ЯО с территории Беларуси. "Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие?", - обратился он к своей аудитории в зале. По его словам, он "сохранил все эти площадки", где ранее "были размещены ядерные боеголовки к ракетному комплексу "Тополь" и неделю назад приказал военным восстановить их. "Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, и стратегическое оружие. (...) Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои государства и свои народы", - заявил он.

Как эксперты отреагировали на угрозу размещения в Беларуси российского стратегического ядерного оружия? "Лукашенко сделал ставку на полное сопровождение и полную поддержку России в этой войне. И появление ядерного оружия на его территории он воспринимает как очередную гарантию сохранения собственного режима и, соответственно, безопасности", - говорит ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин.

А эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников, полагает, что "Лукашенко понимает суверенитет как Людовик XIV. Суверенитет - это я. То есть, если есть я, есть суверенитет. А как там дальше, ему неважно". "Он апеллирует к Путину, прекрасно понимая, что суверенитет у него, если и остается, то только по внутриполитическим и экономическим решениям. А внешняя политика уже стала функцией кремлевской внешней политики", - говорит эксперт.

"Это я их привел сюда"

В своей речи Лукашенко долго объяснял аудитории, почему Запад не оставил России других вариантов, кроме нападения на Украину, и призывал стороны к переговорам: "Военно-промышленный комплекс в России разворачивается на полную мощь, если русская телега по инерции покатится, то мало не покажется". По мнению Лукашенко, рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием, - безумство.

"В начале своей речи он говорил о том, что контрнаступление представляет опасность, с его точки зрения. То есть Украина не должна освобождать свои территории. По мнению Александра Лукашенко, она должна садиться за стол переговоров, потому что если вдруг контрнаступление будет успешным, есть риск, что Россия применит более опасное, возможно, ядерное оружие", - комментирует слова Лукашенко Слюнькин.

Белорусско-российские военные учения, декабрь 2022 года Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

В послании Лукашенко заявил, что сам управляет войсками, которые находятся на территории Беларуси: "Не надо париться, что тут Россия что-то захватила, все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами, не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь, я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси(...) Это я их привел сюда, чтобы обучить, подготовить, оснастить и вместе работать, если придется это делать".

"Это он просто занимается самогипнозом, - считает Григорий Нижников. - Все-таки белорусы напуганы. Даже первый вопрос, который ему пошел из зала, был про ядерное оружие". Рассказы про контроль над оружием эксперт называет "сказками про белого бычка, потому что нет никакого контроля за российским обычным оружием". "А что касается ядерного оружия, так точно, Беларусь даже рядом стоять не будет", - уверен Нижников.

Политзаключенные - не актуальная тема для Лукашенко

Лукашенко мало вспоминал в своей речи события 2020 года, лишь обмолвился, что иногда не спится, вспоминает "те бешенные дни". Он заявил аудитории в зале, что "большинством мы выстояли" и "пора бы им уже публично признать свое поражение".

Тем не менее готовность как "победителя" освободить политзаключенных он не продемонстрировал. На вопрос из зала о судьбе осужденного на 8 лет журналиста Анджея Почобута, за которого вступилась Польша, заявив, что откроет погранпереход "Бобровники" на следующий день после его освобождения, Лукашенко лишь отшутился. "Как можно обменять человека на кусок границы?", - сказал он и предложил обменять Почобута на оппозиционного политика Павла Латушко и его команду.

Слюнькин обращает внимание, что тема политзаключенных была поднята только в конце выступления, когда Лукашенко отвечал на вопросы из зала. "Это указывает на то, насколько неактуальная сейчас тема для него. (...) Он продемонстрировал полную неготовность к какому-то конструктивному обсуждению этой темы, предложив обменять политзаключенных на политических лидеров, которые являются политическими беженцами, по сути, в Польше и других государствах", - говорит он.

"Много бессмысленных тезисов"

Лукашенко заявил о развороте страны на Восток и очень много говорил о теориях заговора - в основном, связанных с ролью США. "Я думаю, что сегодня мы видели в целом довольно искреннего Лукашенко, который, как и всегда, противоречит сам себе. Много бессмысленных тезисов, которые не совпадают с реальностью, много лжи. Но это то, как он видит. Он иногда сам себя способен убедить в том, что что-то - правда, потом переубедить себя в противоположной точке зрения. Он действительно видит мир таким образом. И я думаю, что в этом смысле с Путиным последних лет у них довольно много общего", - говорит Павел Слюнькин.

Григорий Нижников считает удивительным то, что Лукашенко в послании "в принципе, нечего было сказать" в то время, как война идет уже больше года. Он замечает, что центральная часть речи была посвящена экономике: "Такое чувство, что мы вернулись в 2010-е годы, и на дворе больше нет проблем. Лукашенко повторял все те тезисы, которые он из года в год проговаривал. И это для меня стало главным откровением. Видимо, человеку действительно нечего сказать".

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