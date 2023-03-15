На 386-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 16 марта (время московское).

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В Бахмуте остаются 3 тысячи гражданских жителей, среди которых 33 ребенка. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. По его словам, остающиеся в Бахмуте жители наотрез отказываются эвакуироваться, но осуществляется обязательный вывоз из города детей, по крайней мере с одним из родителей. Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта, подчеркнул глава Донецкой ОВА.

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Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу Украине систем противодействия беспилотникам. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на израильских и украинских чиновников. По их данным, министр обороны Израиля Йоав Галлант и глава МИД этой страны Эли Коэн одобрили лицензии еще в середине февраля. Разрешение на экспорт получили две израильские компании: Elbit и Rafael. По данным издания, Коэн уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в Киев 15 февраля.

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Контрнаступление украинских войск может начаться уже в мае, полагает американское издание Politico , опираясь на информацию от официальных лиц США. Отмечается, что руководство в Киеве пока не определило стратегию операции, но имеются два варианта. В первом случае рассматривается наступление на юг - через Херсон в Крым. Второй сценарий предполагает выдвижение на восток с севера и потом в южном направлении, отрезая сухопутный мост. При этом источники Politico считают более реальным второй вариант, потому что российская армия укрепила оборону на восточном берегу реки Днепр, а у ВСУ недостаточно живой силы для успешной десантной операции.

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб получил приглашение от президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев, сообщило словенское агентство STA . В офисе главы правительства этой страны подтвердили факт получения приглашения, пояснив, что это произошло на внеочередном заседании Европейского совета в Брюсселе в феврале. Визит Голоба в Украину "находится на стадии подготовки".

The Wall Street Journal: G7 против снижения потолка цен на российскую нефть

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Страны "большой семерки" выступают против предложения снизить потолок цен на нефть из России и намерены оставить ее на нынешнем уровне - 60 долларов за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники . "G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце", - пишет газета. По их словам, чиновники Еврокомиссии якобы уже проинформировали страны-члены клуба о позиции стран "Группы семи". Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Польша, Латвия и Литва призывают снизить установленный в декабре потолок цен на нефть из РФ до 51,45 доллара за баррель.

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В Германии на 1,3 миллиона евро оштрафована компания, которая продала в Россию гидравлический молот, использованный при строительстве Крымского моста. Об этом, не указывая название компании, сообщил вечером 15 марта на своем новостном сайте немецкий общественно-правовой телеканал ARD. Предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило таким образом санкции Евросоюза. По данным прокуратуры, оно не только осуществило поставку техники, но и направило к месту строительства сотрудника, осуществлявшего техническое сопровождение гидравлического молота.

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Биржа Nasdaq объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. 15 марта американская компания уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение. "Яндекс" заявил, что подаст апелляцию в ближайшее время. Такую возможность рассматривает и Ozon, сообщила компания. Qiwi заявила, что изучает уведомления от биржи.

Nasdaq приостановила торги акциями этих эмитентов одновременно, 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала военной агрессии РФ в Украине.

Владимир Зеленский прокомментировал встречу в формате "Рамштайн"

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Благодаря помощи Запада российская агрессия оказалась на грани провала, считает президент Украины Владимир Зеленский. Поставки боеприпасов и вооружения особенно важны в тот момент, "когда мы чувствуем, что российская агрессия приближается к той точке, где она может быть сломлена", заявил он в традиционном вечернем обращении, комментируя прошедшую 15 марта 10-ю встречу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). По словам Зеленского, на встрече обсуждалось продолжение военной помощи Украине, и "есть решения".

В 2024 году США предполагают нарастить производство боеприпасов

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Пентагон планирует значительно увеличить расход средств на производство боеприпасов - в проекте оборонного бюджета на 2024 финансовый год на эти цели предусмотрено потратить 30,6 миллиарда доддаров, приводятся слова заместителя министра обороны США и финансового директора Пентагона Майкла Маккорда на сайте ведомства . По его словам, это на 5,8 млрд долларов больше, чем в 2023 году.



"Безусловно, Украина проинформировала нас о недостаточной пластичности в нашей индустриальной базе... Мы намерены приложить усилия, чтобы подняться на более высокий уровень", - заявил Маккорд. Он также подчеркнул, что боеприпасы будут предназначаться не только для Украины - программа ориентирована на весь Индо-Тихоокеанский регион в соответствии со стратегией национальной безопасности США, предполагающей одним из центральных пунктов сдерживание Китая.

Хроника событий 15 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 марта 00.00 - 13.59 >>>

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