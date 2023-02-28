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Добыча нефти в ТатарстанеФото: Yegor Aleyev/ITAR-TASS/IMAGO
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Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе снизились на 40%

Даниил Сотников
52 мин. назад

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18,5 млрд долларов по сравнению с 30 млрд в январе 2022 года.

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Из-за западных санкций и введения потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник, 28 февраля.

В январе этого года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18,5 млрд долларов, что на 38 процентов меньше, чем 30 млрд долларов, которые Москва получила за месяц до вторжения в Украину, пишет Reuters.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей. "Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутой в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", - сказал Бирол Reuters, подчеркнув, что из-за введенного "большой семеркой" (G7) потолка цен российская нефть марки Urals продается с большим дисконтом по сравнению с нефтью марки Brent.

Кремль, который в прошлом году заработал на продаже нефти и газа около 11,6 трлн рублей (146 млрд евро), был вынужден в этом году начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета, отмечает Reuters.

Исследование: РФ в декабре продавала нефть выше установленного потолка

Запрет ЕС на морские поставки российских нефтепродуктов вступил в силу 5 февраля. С 5 декабря 2022 года работает эмбарго на поставки в ЕС российской нефти. Одновременно Евросоюз и страны "Большой семерки" установили потолок цен на российскую нефть для продажи в третьи страны на уровне 60 долларов за баррель, а на российские нефтепродукты - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на исследование группы ученых, что после введения 5 декабря потолка цен на российскую нефть, она стоила в среднем около 74 долларов за баррель, что примерно на четверть выше порогового значения в 60 долларов за баррель. Эти результаты "будут с тревогой встречены правительствами, утверждающими, что меры по прекращению доступа Кремля к нефтедолларам увенчались большим успехом", комментирует исследование Bloomberg. 

Исследователи утверждают, что около половины российских поставок нефти перевозится государственным "Совкомфлотом" или "теневым флотом" танкеров. Таким образом, эти поставки не затрагиваются ценовым потолком, пишет Bloomberg. О влиянии эмбарго и потолка цен можно будет судить по статистике января, которую ученые еще не проанализировали, сказал изданию "Важные истории" соавтор исследования профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки.

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