Bloomberg: РФ продает больше нефти морем, но доходы падают

Россия на прошлой неделе поставила рекордные с июня объемы своей нефти по морю, но из-за введенных санкций и вынужденных скидок новым покупателем, нефтяные доходы Кремля все равно сократились. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 6 февраля.

Объем сырой нефти, поставляемой Россией морем в Китай, Индию и Турцию, составил за месяц до 3 февраля 3,29 млн баррелей в день - это на 127 тыс. баррелей в день больше, чем за предшествующий месяц и абсолютный максимум с момента начала мониторинга Bloomberg в начале 2022 года. Объемы поставок росли параллельно с тем, как сокращались поставки нефти по трубопроводу "Дружба", идущему в Европу.

Bloomberg: Рынок ЕС для России практически потерян

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны сократился до 125 тыс. баррелей в сутки, а единственным из европейских пунктов назначения стала Болгария. Европейский рынок объемом более 1,5 млн баррелей в сутки почти полностью потерян Россией, констатирует Bloomberg. "Его заменили дальнемагистральные направления в Азии, которые намного дороже и требуют много времени на обслуживание", - пишет агентство.

Несмотря на рост морских поставок нефти в Азию, доходы Кремля от ее экспорта сокращаются, подчеркивает Bloomberg. Агентство объясняет это скидкой на российскую нефть марки Urals на зарубежных рынках. Доходы от экспорта сократились на прошлой неделе на 7 млн долларов - до 50 млн долларов. А в течение месяца средний недельный доход упал на 2 млн - до 54 млн долларов.

Санкции против нефти обошлись РФ в 8 млрд евро в январе

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals в январе 2023 года составила 46,82 доллара за баррель, что на 35 долларов меньше, чем год назад, пишет Bloomberg. 5 февраля вступил в силу запрет ЕС на поставки российских нефтепродуктов. С 5 декабря 2022 года работает эмбарго на поставки в ЕС российской нефти.

Одновременно Евросоюз и страны "Большой семерки" (G7) установили потолок цен на российскую нефть для продажи в третьи страны на уровне 60 долларов за баррель, а на российские нефтепродукты - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

Из-за введения этих ограничений нефтегазовые доходы России в январе сократились на треть, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его оценке, Россия в январе заработала на продаже нефти и газа на 8 млрд евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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