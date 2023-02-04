ЕС установил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ

Ограничение вступит в силу с 5 февраля. Предусмотрен переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены до 5 февраля и разгружены до 1 апреля.

Совет Евросоюза принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты, которые производятся в России или экспортируются из нее. Как указывается в сообщении пресс-службы Совета ЕС , опубликованном в субботу, 4 февраля, речь идет о цене за баррель (159 литров), при которой или ниже которой нефтепродукты из России освобождаются от запрета на поставку в третьи страны морским путем, а также на "техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов в третьи страны".

Первая предельная цена на уровне 45 долларов США за баррель установлена на нефтепродукты, торгуемые со скидкой к сырой нефти. К этой категории относится, например, мазут. Вторая предельная цена - на уровне 100 долларов США за баррель - относится к нефтепродуктам высокой переработки, торгуемые с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо.

Мера начнет действовать с 5 февраля. При этом предусмотрен "переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены на судно до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года", отмечается в документе.

Реакция России

Выступая на стороне Украины, Евросоюз последовательно продолжает ограничивать России источники финансирования, которые Кремль может использовать для ведения агрессивной войны против соседней страны. Так, 3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение, которым установил предельную цену на сырую нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно документу, запрещена поставка российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

Особо оговорено, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Указ вступил в силу 1 февраля и действует до 1 июля.

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