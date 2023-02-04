ЕС установил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ
Виталий Кропман
20 мин. назад
Ограничение вступит в силу с 5 февраля. Предусмотрен переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены до 5 февраля и разгружены до 1 апреля.
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Совет Евросоюза принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты, которые производятся в России или экспортируются из нее. Как указывается в сообщении пресс-службы Совета ЕС, опубликованном в субботу, 4 февраля, речь идет о цене за баррель (159 литров), при которой или ниже которой нефтепродукты из России освобождаются от запрета на поставку в третьи страны морским путем, а также на "техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов в третьи страны".
Первая предельная цена на уровне 45 долларов США за баррель установлена на нефтепродукты, торгуемые со скидкой к сырой нефти. К этой категории относится, например, мазут. Вторая предельная цена - на уровне 100 долларов США за баррель - относится к нефтепродуктам высокой переработки, торгуемые с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо.
Мера начнет действовать с 5 февраля. При этом предусмотрен "переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены на судно до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года", отмечается в документе.
Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно документу, запрещена поставка российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.
Особо оговорено, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Указ вступил в силу 1 февраля и действует до 1 июля.