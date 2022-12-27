Путин отреагировал на введение потолка цен на нефть из РФ

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. В нем говорится о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Также указано, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.

Страны Запада установили ценовой потолок на российскую нефть

Введение западными странами потолка цен на российскую нефть призвано ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. При помощи вводимых ограничений члены G7 и Австралия хотят также стабилизировать мировой рынок энергоносителей и смягчить негативное влияние последствий войны в Украине на беднейшие страны, говорится в заявлении сторон от 2 декабря.

С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти, продаваемые по цене ниже потолка в 60 долларовза баррель. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

Предполагается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, и будет устанавливаться не менее чем на 5 процентов ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством (МЭА).

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