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Нефтеперекачивающая станция "Ямашнефти" на территории ТатарстанаФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Путин отреагировал на введение потолка цен на нефть из РФ

Сергей Куприков
47 мин. назад

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты покупателям по контрактам, где предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. В нем говорится о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Также указано, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.

Страны Запада установили ценовой потолок на российскую нефть

Введение западными странами потолка цен на российскую нефть призвано ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. При помощи вводимых ограничений члены G7 и Австралия хотят также стабилизировать мировой рынок энергоносителей и смягчить негативное влияние последствий войны в Украине на беднейшие страны, говорится в заявлении сторон от 2 декабря.

С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти, продаваемые по цене ниже потолка в 60 долларовза баррель. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

Предполагается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, и будет устанавливаться не менее чем на 5 процентов ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством (МЭА).

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