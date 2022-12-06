  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Нефтяной танкер в Новороссийске
Нефтяной танкер в НовороссийскеФото: picture alliance/AP
Экономика и бизнесРоссия

Попытки РФ обойти санкции на нефть могут вызвать катастрофу

Дмитрий Вачедин
36 мин. назад

Чтобы избежать западных санкций, Россия купил целую флотилию старых нефтяных танкеров. Их использование грозит экологическими рисками.

https://p.dw.com/p/4KYvE

Попытки России обойти введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть могут привести к экологической катастрофе, заявил директор Института России при Королевском колледже Лондона Аднан Ватансевер в интервью изданию Der Spiegel. Оно было опубликовано во вторник, 6 декабря.

По данным эксперта в области энергетики и автора книги "Нефть в путинской России”, для обхода санкций Россия приобрела целую флотилию (не менее 100) старых нефтяных танкеров. Их использование несет за собой значительные риски. "Риск катастрофы танкера на море давно не был так велик, как сейчас", - заявил Ватансевер.

По словам эксперта, большинство приобретенных судов "довольно старые" и могли быть приобретены у Венесуэлы и Ирана - у стран, которые годами живут под западными санкциями, так что состояние танкеров внушает серьезные опасения.

Потолок цен, введенный с 5 декабря, запрещает танкерам, загружающим российскую нефть, страховать перевозимый товар на Западе, если стоимость нефти выше установленной предельной цены в 60 долларов. Это заставляет Россию искать альтернативные маршруты и альтернативных перевозчиков.

К решению о потолке цен присоединились все страны ЕС, включая Германию, а кроме них - США, Япония, Канада и Австралия.

Смотрите также:

Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от введенных против России западных санкций будет усиливаться. И само решение об их введении он считает правильным. Ведь доходы, которые Кремль сейчас получает за счет экспорта нефти и газа, - это деньги, которые убивают украинцев, - подчеркивает Гуриев. Он считает, что штрафные меры не способны изменить цели Путина. Но сокращение доходов РФ.
Политика2 сентября 2022 г.21:31 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги ЕС и Украины

В Брюсселе гарантируют Украине финансовую помощь

Политика59 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Москва ведет экономику к катастрофе?

Москва ведет экономику к катастрофе?

Политика20 мин. назад18:54 мин.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон" говорит в рупор в цветах французского флага: "Предлагаю гарантии безопасности" - карикатура DW

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Политика3 ч. назад
Карикатура - саудовский шейх с бочкой нефти

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Экономика и бизнес2 ч. назад
На границе с Беларусью

Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Сесть в тюрьму, вернувшись в РБ: как задерживают белорусов

Права человека2 ч. назад
Студия телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

СМИ3 ч. назад
Российские ракеты в небе, вид из Харькова

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Политика22 ч. назад
На главную страницу