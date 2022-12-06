Попытки РФ обойти санкции на нефть могут вызвать катастрофу

Попытки России обойти введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть могут привести к экологической катастрофе, заявил директор Института России при Королевском колледже Лондона Аднан Ватансевер в интервью изданию Der Spiegel. Оно было опубликовано во вторник, 6 декабря.

По данным эксперта в области энергетики и автора книги "Нефть в путинской России”, для обхода санкций Россия приобрела целую флотилию (не менее 100) старых нефтяных танкеров. Их использование несет за собой значительные риски. "Риск катастрофы танкера на море давно не был так велик, как сейчас", - заявил Ватансевер.

По словам эксперта, большинство приобретенных судов "довольно старые" и могли быть приобретены у Венесуэлы и Ирана - у стран, которые годами живут под западными санкциями, так что состояние танкеров внушает серьезные опасения.

Потолок цен, введенный с 5 декабря, запрещает танкерам, загружающим российскую нефть, страховать перевозимый товар на Западе, если стоимость нефти выше установленной предельной цены в 60 долларов. Это заставляет Россию искать альтернативные маршруты и альтернативных перевозчиков.

К решению о потолке цен присоединились все страны ЕС, включая Германию, а кроме них - США, Япония, Канада и Австралия.

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