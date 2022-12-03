FT: РФ формирует "теневой флот" для обхода нефтяных санкций

По данным судовых брокеров, Россия анонимно закупила более 100 танкеров, чтобы возить нефть в Азию вместо поставок в Европу.

Россия формирует "теневой флот" из более чем 100 старых танкеров, закупленных в 2022 году для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков в субботу, 3 декабря.

По данным судоходного брокера Braemar, Москва, которая в значительной степени зависит от иностранных судов для перевозки нефти, увеличила свой флот танкеров более чем на 100 судов за счет прямых или косвенных закупок. Операторы, связанные с Россией, приобрели до 29 супертанкеров VLCC, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти. Были приобретены также 31 танкер категории Suezmax, способные нести около 1 млн баррелей каждый, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 000 баррелей.

По данным энергетической консалтинговой компании Rystad, у России появилось 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу.

"Количество судов, которое понадобится России, чтобы перевезти всю ее нефть, просто ошеломляет. В последние месяцы мы видели довольно много продаж неназванным покупателям, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России для приема первой партии сырой нефти", - рассказал эксперт по российской нефти из Гарвардского центра Дэвиса Крейг Кеннеди.

Россия в 2023 году все равно столкнется с дефицитом танкеров

В основном российские покупки танкеров можно отследить по значительному увеличению неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. Таким судам, как правило, 12-15 лет, и ожидается, что они будут списаны в ближайшие несколько лет, объясняет глава отдела исследований танкеров судового брокера Braemar Ануп Сингх. "Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России", - подчеркивает он.

Косвенно планы Кремля расширить танкерный флот в октябре подтверждал глава ВТБ Андрей Костин, напоминает FT. Тогда он заявил, что стране необходимо потратить "не менее 1 трлн рупий" (16,2 млрд евро) на "расширение танкерного флота".

Опрошенные FT аналитики считают, что Россия в 2023 году все равно столкнется с нехваткой танкеров для сохранения уровня экспорта, что приведет к росту цен. По оценке аналитика Rystad Виктора Курилова, России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущие экспортные потоки.

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