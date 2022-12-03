  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Российский нефтяной танкер
Российский нефтяной танкерФото: picture alliance/AP
КонфликтыРоссия

FT: РФ формирует "теневой флот" для обхода нефтяных санкций

Даниил Сотников
1 ч. назад

По данным судовых брокеров, Россия анонимно закупила более 100 танкеров, чтобы возить нефть в Азию вместо поставок в Европу.

https://p.dw.com/p/4KQy0

Россия формирует "теневой флот" из более чем 100 старых танкеров, закупленных в 2022 году для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков в субботу, 3 декабря.

По данным судоходного брокера Braemar, Москва, которая в значительной степени зависит от иностранных судов для перевозки нефти, увеличила свой флот танкеров более чем на 100 судов за счет прямых или косвенных закупок. Операторы, связанные с Россией, приобрели до 29 супертанкеров VLCC, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти. Были приобретены также 31 танкер категории Suezmax, способные нести около 1 млн баррелей каждый, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 000 баррелей.

По данным энергетической консалтинговой компании Rystad, у России появилось 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу.

"Количество судов, которое понадобится России, чтобы перевезти всю ее нефть, просто ошеломляет. В последние месяцы мы видели довольно много продаж неназванным покупателям, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России для приема первой партии сырой нефти", - рассказал эксперт по российской нефти из Гарвардского центра Дэвиса Крейг Кеннеди.

Россия в 2023 году все равно столкнется с дефицитом танкеров

В основном российские покупки танкеров можно отследить по значительному увеличению неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. Таким судам, как правило, 12-15 лет, и ожидается, что они будут списаны в ближайшие несколько лет, объясняет глава отдела исследований танкеров судового брокера Braemar Ануп Сингх. "Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России", - подчеркивает он.

Косвенно планы Кремля расширить танкерный флот в октябре подтверждал глава ВТБ Андрей Костин, напоминает FT. Тогда он заявил, что стране необходимо потратить "не менее 1 трлн рупий" (16,2 млрд евро) на "расширение танкерного флота".

Опрошенные FT аналитики считают, что Россия в 2023 году все равно столкнется с нехваткой танкеров для сохранения уровня экспорта, что приведет к росту цен. По оценке аналитика Rystad Виктора Курилова, России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущие экспортные потоки.

Смотрите также:

Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Скандал с транзитом нефти: Путин наказывает Токаева из-за Украины?

Скандал с транзитом нефти: Путин наказывает Токаева из-за Украины?

Почему и как Казахстан отдаляется от России? Сможет ли он заменить Россию в экспорте нефти в ЕС? Какие рычаги давления, кроме нефти, есть у Москвы? И какую роль может сыграть Китай?
Конфликты14 июля 2022 г.44:02 мин.
Ямашинское нефтяное месторождение, Татарстан

Двойной удар: сломит ли экономику РФ эмбарго и потолок цен на нефть?

Двойной удар: сломит ли экономику РФ эмбарго и потолок цен на нефть?

Запад вводит беспрецедентные санкции, нацеленные на российские нефтедоллары. В один день заработают эмбарго Евросоюза и потолок цен G7 на нефть из РФ. Выдержит ли российская экономика такой удар?
Экономика и бизнес10 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ямашинское нефтяное месторождение, Татарстан

Сломит ли экономику РФ эмбарго ЕС на российскую нефть?

Экономика и бизнес10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Двухглавый орел на воротах у входа на территорию МВД РФ

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Политика19 ч. назад
"Президент РФ Владимир Путин" держит на руках "потолок цен на нефть", на котором стоят "глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен" и "президент США Джо Байден" - карикатура DW

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Экономика и бизнес19 ч. назад
Украинские войска в Херсонской области

282-й день войны: ЕС установит потолок цен на нефть из РФ

282-й день войны: ЕС установит потолок цен на нефть из РФ

Политика15 ч. назад
В Киеве уже выпал снег

Украина готовится к суровой зиме на фоне войны

Украина готовится к суровой зиме на фоне войны

Политика18 ч. назад8 фото
Чернокожая сварщица в немецкой мастерской

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Миграция18 ч. назад
Одна из акций сторонников Светланы Тихановской в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Политика19 ч. назад
На главную страницу