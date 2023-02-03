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Фото: Paul Martens/ANP/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из РФ

Виталий Кропман
35 мин. назад

Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов. Ограничение вступит в силу с 5 февраля.

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Государства Европейского Союза согласились с выдвинутым Еврокомиссией предложением установить предельные цены на российские нефтепродукты, сообщило в пятницу, 3 февраля, агентство Reuters со ссылкой на власти Швеции, председательствующей в Евросоюзе.

По информации дипломатов, представленных в Брюсселе, для продуктов высокой переработки, таких как дизельное топливо, согласован ценовой потолок в 100 долларов (около 91 евро - Ред.) за баррель (159 литров). Как указывает немецкая деловая газета Handelsblatt, на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно 100-120 евро. Для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута, максимальная цена составит 45 долларов за баррель. Польша и государства Балтии ранее настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.

Ограничение, посредством которого Евросоюз надеется сократить источники финансирования Россией войны в Украине, вступит в силу 5 февраля. Ранее ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия ввели ограничения в 60 долларов за баррель на поставки российской сырой нефти.

Реакция России

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно документу, запрещена поставка российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

Особо оговорено, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Указ вступил в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.

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