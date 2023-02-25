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Газопровод "Дружба"Фото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Saverkin
КонфликтыПольша

РФ остановила поставки нефти Польше по трубопроводу "Дружба"

Ольга Лебедева
4 ч. назад

По данным концерна PKN Orlen, поставки российской нефти по "Дружбе" прекращены. Они покрывали 10 процентов потребностей концерна. Снабжение польских клиентов при этом не пострадает.

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По данным польского концерна PKN Orlen, в Польшу больше не поставляется российская нефть по трубопроводу "Дружба". Поставки в рамках последнего действующего контракта, покрывавшие примерно 10 процентов потребностей PKN Orlen, были остановлены российской стороной, сообщила компания в субботу, 25 февраля.

Прекращение поставок не повлияет на снабжение клиентов в Польше

Прекращение российских поставок по трубопроводу при этом не повлияет на снабжение нефтью польских клиентов, заверили в концерне. "Все поставки могут быть обеспечены морским путем", - указывается в заявлении.

Сообщение об остановке российских поставок по нефтепроводу "Дружба" поступило на следующий день после того как ЕС утвердил новый, 10-й пакет санкций за продолжающуюся войну РФ против Украины. Новые ограничительные меры предусматривают значительные новые ограничения на импорт в РФ и экспорт из России, а также запрет ряда российских пропагандистских СМИ. В числе прочего, введены дополнительные запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров в РФ - электроники, специализированных транспортных средств, деталей для машин, запчастей для грузовиков и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора.

Две недели назад замминистра госимущества Польши Мацей Малецкий заявил, что единственным действующим контрактом о поставках российской нефти является контракт с "Татнефтью". Срок его действия истекает в конце 2024 года, по нему поставляется 200 тысяч тонн нефти в месяц.

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