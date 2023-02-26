ЕС огласил содержание 10-го пакета санкций за войну РФ

На 369-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 27 февраля (время московское).

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На брифинге в Брюсселе огласили содержание 10-го пакета санкций ЕС за войну РФ против Украины, который был принят в минувшие выходные. Стало известно, что ЕС запретит гражданам РФ занимать должности в органах правления предприятий критической инфраструктуры на территории Евросоюза, а также закроет доступ российским компаниям к газохранилищам в странах ЕС, передает корреспондентка DW. Кроме того, Евросоюз вводит новые правила отчетности о замороженных активах - теперь они распространяются не только на частные, но и на государственные активы РФ. Таким способом Брюссель намерен идентифицировать их местонахождение.

Вводится также обязанность отчитываться о попытках продажи активов в преддверии введения санкции в результате утечек информации. Ее нарушение может привести к уголовным последствиям, сказал высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе. От чартерных компаний будут требовать дополнительную информацию, чтобы предотвратить въезд в ЕС находящихся под санкциями россиян. Будет наложен запрет на транзит в третьи страны товаров двойного назначения из ЕС, чтобы не допустить их попадания в Россию и в итоге на поле боя в Украине, указывается далее.

Эмбарго наложено на российский битум и асфальт, а также на синтетический каучук. Для последнего работает переходный период в 16 месяцев, чтобы закупающие его страны могли постепенно перейти на закупки у других поставщиков. Среди пропагандистов под санкции попали RT и Sputnik на арабском языке, медиагруппа "Патриот" Евгения Пригожина, члены "Роскомнадзора", а также отдельные сотрудники СМИ, их имена пока не называются. Кроме того, штрафные меры коснулись иранских компаний, закупавших товары, которые использовались армией РФ в Украине, а также компании в Дубае, принадлежащей "Совкомфлоту". Санкционный список пополнили члены Совфеда, 12 высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, командиры ЧВК Вагнера, штурмовавшие Соледар, лица, причастные к депортации украинских детей и "власти" на оккупированных РФ территориях Украины.

Новая жалоба иркутских мобилизованных

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Мобилизованные из Иркутской области в третий раз пожаловались, что их отправляют на штурм без подготовки. Они написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявили об угрозах командования. "Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь", - цитирует текст обращение издание "Люди Байкала" , которое получило его от жен мобилизованных. По словам авторов обращения, эвакуационные группы самопровозглашенной "ДНР" не забирают с поле боя тяжелораненых и убитых из опасений "потерять технику", эвакуация раненых проводится лишь раз в сутки, а погибшие остаются там и числятся пропавшими без вести. Обращение написано от лица мобилизованных из 2-го батальона 1439-го полка. Как напоминает "Дождь", 25 февраля бойцы этого полка уже записывали ролик с жалобами в адрес командования, еще одно аналогичное видео они распространили в начале месяца.

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В Кремле прокомментировали план мирного урегулирования в Украине, который несколько дней назад представил Китай. "Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Детали урегулирования при этом "должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов самых разных сторон", указал он и добавил, что это "очень длительный и напряженный процесс". При этом в Кремле, по словам Пескова, "не видят никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло". На вопрос о возвращении аннексированного Крыма Украине он указал, что в Москве не могут представить себе обстоятельства, в которых это было бы возможно.

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила российскую агентурную сеть, которая занималась разведкой местоположения стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса в прифронтовых районах юга Украины. Кроме того, предполагаемые агенты ФСБ "корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе энергогенерирующих предприятиях", указывается в заявлении пресс-службы СБУ . В результате спецоперации в Одессе удалось задержать предполагаемого организатора агентурной сети, местного жителя и помощника депутата парламента аннексированного РФ Крыма Константина Мальчикова, сообщается далее.

"Установлено, что одессит периодически посещал украинский остров, где владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок к полномасштабному вторжению его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов. Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ", - заявили в СБУ.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что его страна совместно с Россией вопреки западным санкциям производит разные типы вооружений и продает их в 57 стран. "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии", - цитирует его заявление, сделанное на правительственном совещании, провластный Telegram-канал "Пул первого". По его словам, Беларусь получает необходимое сырье из России и использует для производства советские технологии. Кроме того, РБ "успешно разрабатывает современные образцы вооружения", утверждает Лукашенко.

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В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, сообщила в Telegram пресс-служба энергокомпании компании ДТЭК. В результате без электричества временно осталась почти вся Одесса и Одесский район. "Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги", - указывается в сообщении.

Воздушная тревога - почти на всей территории Украины

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По всей территории Украины утром 27 февраля была объявлена воздушная тревога. В 8.25 по местному времени сирены зазвучали в Киеве и центральных областях страны. Отбой тревоги начали давать в 9.23 в столице, а также в Винницкой области. Еще через несколько минут угрозу отменили по всей Украине.

++09.50++

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины сбили, по предварительным данным, 11 выпущенных Россией беспилотных летательных аппаратов, всего во время воздушной атаки россияне применили 14 беспилотников, сообщил в соцсети Facebook Генеральный штаб ВСУ. Девять дронов были сбиты в воздушном пространстве вокруг Киева, по данным председателя городской военной администрации Сергея Попко. "По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Атака дронов осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить нашу ПВО. Поэтому ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих пять с половиной часов. По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры", - написал Попко в Telegram-канале.

++09.00++

В результате российских ударов по городу Хмельницкий в ночь на 27 февраля один человек погиб и еще четыре были ранены, сообщил в Telegram-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Кроме того, пострадали гражданские дома. Утром спасатели продолжали тушить пожары. В свою очередь мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что погибший - сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и что трагедия произошла во время выполнения им служебного долга.

ISW: Минобороны РФ устанавливает контроль над всеми российскими подразделениями в Украине

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Министерство обороны РФ с разрешения Путина устанавливает контроль над всеми российскими подразделениями, задействованными в Украине, сообщил американский Институт изучения войны ISW. По мнению его экспертов, об этом свидетельствует ряд событий:

- Назначение генерала Валерия Герасимова командующим группировки войск РФ в Украине и подчинение ему прежнего командующего - Сергея Суровикина.

- Активное встраивание 1-го и 2-го армейских корпусов "ДНР" и "ЛНР" в российскую армию. По данным ISW, марионеточных командиров устраняют, что вызывает негативную реакцию у радикальных националистов.

- Минобороны РФ ограничивает снабжение ЧВК "Вагнер" боеприпасами и блокирует вербовку заключенных.

- Герасимов снял с ЧВК "Вагнер" ответственность за Бахмут, вводит в этот район подкрепления российских регулярных войск и приказал официальным российским каналам использовать эвфемизм, не используя название ЧВК.

- Минобороны России пытается ограничить деятельность блогеров на фронте и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины.

По мнению ISW, "усилия Путина подготовить население РФ к длительной войне показывают, что он осознал, что только Минобороны РФ может удерживать большие механизированные силы, необходимые для достижения его целей в Украине".

++07.10++

В Вашингтоне убеждены, что рано или поздно украинский конфликт будет решен за столом переговоров, и видят свою задачу в усилении переговорных позиций Украины, передавая ей вооружения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Наша задача - дать козыри украинцам на поле боя, чтобы у них было больше аргументов за столом переговоров", - сказал Салливан в воскресенье в интервью NBC. Он заверил, что США по-прежнему считают, что Украина должна пытаться вернуть себе территории "на востоке и на юге".

++06.25++

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян в трех сферах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В первом указе говорится о санкциях в отношении четырех представителей спортивной индустрии РФ - легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, пловца и члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова, президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ и члена МОК Шамиля Тарпищева.

Второе решение касается 109 физических и 7 юридических лиц. Среди них благотворительный фонд "Гольфстрим", общероссийская общественная организация "Российский красный крест", автономная некоммерческая организация "Дом для мамы" и другие.

В третьем санкционном списке - 164 физических и юридических лиц, причастных к российской частной военной компании "Вагнер". Под ограничения, в частности, попали две дочери основателя ЧВК Евгения Пригожина - Полина и Вероника.

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Мостоукладчик Biber (фото из архива) Фото: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images

Германия передала Украине еще шесть бронированных мостоукладочных машин Biber, 20 тысяч аптечек, 8 грузовиков Zetros и 10 зимних маскировочных сеток. Об этом свидетельствует обновленный список поставок Украине, опубликованный на сайте правительства ФРГ.

Зеленский уволил командующего ООС в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Причины отставки не указаны. Москалев был назначен командующим ООС в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он сменил на этом посту Александра Павлюка, который возглавил Киевскую областную военную администрацию.

++02.20++

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 27 февраля была объявлена воздушная тревога. Киевская областная военная администрация (ОВА) сообщила, что "над регионом обнаружены вражеские воздушные цели", работает противовоздушная оборона. Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что область атакуют дроны-камикадзе "Шахеды", ПВО "успешно" работает. В Хмельницком прогремели взрывы, рассказал глава ОВА Сергей Гамалий. Подробностей он не привел. Телеканал "Суспільне" также сообщил о звуках взрывов в Запорожье.

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Владимир Зеленский и Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил украинский лидер, это первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии за всю историю дипломатических отношений двух стран. "Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Зеленский в Telegram-канале. В рамках визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

США, Германия и Польша могут провести совместные маневры

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Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России, заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Выступая в эфире общественно-правового телеканала ARD, Писториус сообщил, что в настоящее время учения "рассматриваются", не приведя никаких других подробностей. По его словам, военные маневры в стране, граничащей с Украиной, послужили бы "очень четким" сигналом союзникам по НАТО, а также и президенту России Владимиру Путину. НАТО "далеко не так слаба, как долгое время считал" Путин, сказал глава Минобороны ФРГ, отметив, что альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. Тем не менее "для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", добавил Писториус.

Хроника событий 25 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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