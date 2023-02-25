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Президент США Джо Байден перед Белым домомФото: Andrew Harnik/AP/picture alliance
КонфликтыСША

Байден назвал "мирный план" Китая выгодным лишь России

Анатолий Арни
40 мин. назад

Идея подключить Китай к переговорам РФ и Украины нерациональна, а "мирный план" Пекина выгоден лишь Москве, заявил Байден в интервью ABC News.

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Преждложенный Китаем "мирный план" для дипломатического урегулирования конфликта России и Украины выгоден лишь Кремлю, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News в субботу, 25 января.

"Путин аплодирует, так как этот план может быть хорошим. Я не увидел в плане ничего указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России", - подчеркнул Байден. По словам американского президента, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, "которая абсолютно несправедлива" для Украины, "просто нерациональна".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что китайский план не является "предложением", а скорее озвучиванием мнений по поводу войны России против Украины. "Есть мнения, с которыми я не согласен, весь мир, мне кажется, не соглашается. Но это уже что-то. Если там есть мысли, которые совпадают с уважением к международному праву, территориальной целостности и безопасности, мы должны это в нормальном смысле слова использовать, и в этом пункте поработать с Китаем. Наша задача - собрать всех, чтобы изолировать одних", - заявил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что предложения Пекина не вызывают доверия, поскольку "они даже были не в состоянии осудить нелегальное вторжение в Украину". Он также указал на то, что накануне вторжения, в феврале 2022 года, Россия и Китай подписали документ о "безграничном партнерстве". 

Байден заявил об "ответе" США в случае поставок Китаем оружия РФ

Во время того интервью журналист ABC News поинтересовался у президента США, какие действия Белый дом предпримет, если Пекин начнет поставлять оружие Москве. Байден заявил, что "не ожидает" от Китая подобной "инициативы", но в случае ее возникновения США "отреагировали бы". "Так же, как и если бы любой другой переступид эту черту. Говоря иначе, мы ввели жесткие санкции в отношении всех, кто это делал", - заявил американский лидер.

Еженедельник Der Spiegel 23 февраля сообщил, что российские военные ведут переговоры о сотрудничестве с китайским производителем дронов Bingo. По данным издания, компания планирует поставлять в РФ комплектующие для сборки беспилотников ZT-180, которые могут нести боеголовку весом до 50 кг. По своей конструкции они могут напоминать иранские БПЛА Shahed-136, которые РФ использует для атак по объектам гражданской инфраструктуры в Украине. Пекин официально отрицает сотрудничество с РФ в сфере поставок и создания вооружения.

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