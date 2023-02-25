Испания: Солдаты НАТО никогда не вступят в войну в Украине

На 368-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 26 февраля (время московское).

Глава Минобороны Испании исключила участие солдат НАТО в войне в Украине

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Испанские войска "никогда" не будут принимать участие в войне в Украине. Такое заявление сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью газете La Vanguardia . "Это абсолютно невозможный сценарий, его не существует. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против одной из стран НАТО. Никогда, никогда, ни один солдат из страны НАТО, а Испания является одной из них, не будет участвовать в войне в Украине. Никогда, никогда", - заявила она, ссылаясь на положение Договора по НАТО, согласно которому страна-член альянса вмешивается в войну лишь тогда, когда другое государство, входящее в НАТО, подвергается нападению и просит о помощи.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи о том, что Россия ради обхода нефтяного эмбарго перегружает топливо в другие танкеры, в частности у берегов Сеуты - полуэскслава Испании на северном побережье Африки. "Честно признаюсь, у меня нет информации в этой связи", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос в интервью испанской газете La Vanguardia .

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Владимир Зеленский провел встречу с небольшой группой республиканцев - членов Палаты представителей Конгресса США, посетившей Украину на этой неделе, сообщает телеканал CNN . В делегацию входили, в частности, глава комитета Палаты представителей по иностранных делам Майкл Маккол и еще четыре республиканца.

По данным телеканала, украинский президент сообщил конгрессменам, что направит им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для победы Украины в войне, включающий, кроме прочего, истребители F-16. Со своей стороны, конгрессмены пообещали этот список рассмотреть.

Ранее некоторые представители Республиканской партии пригрозили заблокировать передачу Украине "более совершенных видов вооружений" в качестве военной помощи, напоминает CNN.

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Эндрю Питерс, 28-летний ветеран Сухопутных войск США, вступивший в Интернациональный легион обороны Украины, погиб в бою 16 февраля, передали телеканалы CNN и WSAW-TV. Представитель Государственного департамента США подтвердил информацию, добавив, что ведомство находится в контакте с членами семьи погибшего и оказывает им "всю возможную консульскую помощь". Питерс - уроженец Маршфилда (штат Висконсин). Он проходил службу в Афганистане в 2014 году.

Британская разведка сообщила о потерях элитных российских морпехов под Угледаром

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Украинские военные под Угледаром (фото из архива) Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Минобороны Великобритании опубликовало в ежедневной сводке снимок от 9 февраля, на котором видны десять уничтоженных российских бронемашин в 3,8 километра к юго-востоку от Угледара в Волновахском районе Донецкой области Украины.

Предположительно, изначально повышенный потенциал 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты - элитного соединения пехоты Тихоокеанского флота РФ - сейчас "почти наверняка значительно снижен", поскольку она "была пополнена неопытным мобилизованным персоналом", отметили в британской разведке.

По ее данным, уничтоженная бронетехника, скорее всего, принадлежала 155-й бригаде, которая была в авангарде недавних наступлений. На нее возлагались одни из самых сложных тактических задач в ходе войны, и она несла чрезвычайно высокие потери, говорится далее в сводке.

Недостаток опыта у мобилизованного персонала морской пехоты "почти наверняка усугубляет склонность российских офицеров к микроменеджменту", что, в свою очередь, "снижает оперативную гибкость", считают аналитики. Существует реальная возможность, что ослабленные подразделения бригады снова будут направлены на новые штурмы под Угледаром, полагают в Минобороны Великобритании.

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"Если мы пойдем" по пути распада РФ, "я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом", заявил президент Владимир Путин. Он дал в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин". "Будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее", - сказал российский лидер.

Морские, воздушные и сухопутные силы ВС Франции проводят беспрецедентные по масштабам учения

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Морские, воздушные и сухопутные силы ВС Франции проводят "беспрецедентные по масштабам учения", призванные подготовить военнослужащих к "боевым действиям высокой интенсивности". Об этом сообщила газета Le Monde. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню также подтвердил старт межармейских учений "Орион-2023". С 23 февраля по 11 марта около 7000 военнослужащих главным образом из Франции, но также из Великобритании, Испании и США будут отрабатывать морскую и воздушную высадку между Кастром и Сетом на побережье Лионского залива. Маневры затронут 14 департаментов Франции. В операции задействованы авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль", два вертолетоносца-амфибии, более 20 кораблей и подводных лодок, а также свыше 1000 единиц наземной техники. Совместные учения готовились с 2020 года, но после полномасштабного вторжения России в Украину французский генштаб расширил их масштабы.

++09.43++

Великобритания, Франция и Германия готовят пакт НАТО-Украина, при этом документ не сможет обеспечить тот же уровень защиты, который Киев получил бы от членства в Североатлантическом альянсе, отмечает американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке. Пакт, по всей видимости, отражает желание оказать давление на Украину, чтобы она "согласилась на урегулирование путем переговоров на невыгодных условиях", пишут аналитики.

Белорусский правитель Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, возможно, для того, чтобы помочь России и Китаю обойти санкции на фоне сообщений о том, что Пекин всерьез рассматривает возможность отправки Москве летальной помощи, уточняют в ISW. Лукашенко также "вдохнул новую жизнь" в информационную операцию Кремля по Приднестровью, выступив с ложным утверждением, что "открытие приднестровского фронта было бы в интересах Запада", указывают эксперты. Александр Лукашенко ранее утверждал: "Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье, закрыть вот эту "серую дыру", как они говорят, с Приднестровьем".

Между тем от президента РФ Владимира Путина не поступило никаких указаний на то, что он готов пойти на компромисс в отношении заявленных им максималистских целей, включающих "нейтралитет" и "демилитаризацию" Украины, а также фактическую смену режима в Киеве, констатировали в ISW.

Глава Союза военнослужащих бундесвера: Конфликт с РФ может затянуться на десятилетие

++09.04++

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер (Andre Wüstner) ожидает, что конфликт с Россией может затянуться для НАТО и Германии еще на десятилетие. Такую позицию Вюстнер озвучил в интервью газете Bild am Sonntag. "Было бы наивно полагать, что война закончится в этом году", - отметил он. "Путин пока не отступит от своих военных целей. Он будет продолжать попытки дестабилизировать Европу. На внутриполитическом направлении он готовит российское население к долгосрочному системному конфликту с Западом", - констатировал Вюстнер. "Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угроз", - уверен глава союза. В этой связи он указал на необходимость более быстрого усиления и перевооружения бундесвера.

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Урсула фон дер Ляйен (фото из архива) Фото: DW

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Европейского совета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине 2023 года, сообщил посол КНР в ЕС Фу Цун. Его слова привела газета The Global Times. Подготовка к поездке двух высших должностных лиц ЕС идет полным ходом. Ожидается, что в ближайшее время состоится серия "взаимных визитов на высоком уровне" между ЕС и Китаем, указал дипломат. Пекин и Брюссель заняли разные позиции в отношении войны РФ в Украине. Дипломаты ЕС критикуют Китай за нежелание назвать конфликт войной или призвать к выводу ВС РФ из Украины. Фу Цун счел недовольство ЕС Китаем "крайне иррациональным" и добавил, что КНР не хочет, чтобы этот вопрос повлиял на развитие отношений с европейским сообществом.

Спецфонд бундесвера недостаточен для полного оснащения ВС ФРГ

++08.00++

Созданный правительством ФРГ специальный фонд для усиления бундесвера в размере 100 млрд евро недостаточен для полного оснащения вооруженных сил страны, заявил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Майс (Alfons Mais) агентству dpa. В то же время он отметил прогресс в процессе закупки нового оборудования. "Мы еще не передали танки Leopard и уже думаем о том, как их заменить как можно быстрее, и это правильно", - сказал он, подразумевая планы отправки немецких боевых танков Leopard 2 в Украину. Однако, по словам Майса, помимо замены вооружений, переданных Украине, важно "материальное увеличение в направлении полного оснащения". "Одного специального фонда для этого будет недостаточно", - заявил он.

++07.20++

В связи с продолжающейся войной РФ против Украины министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) предупредила о высокой опасности российской дезинформации, шпионажа и саботажа. "Ситуация с кибербезопасностью еще больше обострилась из-за войны. Атаки пророссийских хакеров участились", - заявила Фезер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, добавив, что также остается высокой опасность контролируемой государством шпионской и диверсионной деятельности. По словам главы МИД, федеральное и земельные правительства должны совместно бороться с киберугрозами и "постоянно развивать" свои возможности.

++06.25++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) раскритиковал "мирный план" Китая, направленный на урегулирование войны в Украине, из-за отсутствия в документе упоминания о выводе российских войск. "С моей точки зрения, не хватает четкой линии, которая бы говорила: необходимо также вывести российские войска", - сказал Шольц в ходе визита в Индию. При этом он назвал "удивительно правильным" осуждение Китаем возможности применения ядерного оружия. Канцлер сообщил, что подробно обсудил эту тему с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Неизменным остается тот факт, что не может быть "мира, навязанного на манер России". Президент РФ Владимир Путин должен это осознать, подчеркнул Шольц.

++05.15++

Начиная с сентября украинские военные уничтожили более 610 иранских дронов и более 650 крылатых ракет РФ, заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в интервью "Армия Inform".

ГУР: Армия Украины перейдет в наступление весной

++04.40++

Украинская армия будет готова перейти в наступление весной, заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - отметил он, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Скибицкий уточнил, что одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России". Замглавы ГУР не исключил также, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области. "Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

Цель анонсированного контрнаступления - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым". "Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - подчеркнул Скибицкий.

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Уильям Бернс (фото из архива) Фото: Brynn Anderson/AP/picture alliance

Американские разведданные помогают Украине защищаться от российского вторжения, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс. "Думаю, что те разведданные, которые мы смогли предоставить президенту Зеленскому не только на недавней встрече, но и по ходу войны, помогли ему защищать свою страну с таким мужеством и стойкостью", - сказал Бернс в интервью CBS.

++03.40++

Украинская энергосистема работает в "бездифицитном режиме", заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. "Уже пошла третья неделя, как производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. У нас есть соответствующие резервы. У нас есть планы и дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", - констатировал он.

Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8

++03.10++

Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8, сообщает газета Jutarnij List. По информации издания, техника уже снята с баланса хорватской армии, с вертолетов снимают маркировку, проводят ремонтно-восстановительные работы и отправят примерно через 10 дней. Власти Хорватии официально не подтверждают эти данные, так как сведения о военной поддержке Киева признаны в стране конфиденциальными.

++02.30++

Великобритания выделит 10 млн фунтов стерлингов на проведение "Евровидения" от имени Украины, а также 3000 билетов на это представление для украинских беженцев. Об этом сообщает украинское министерство культуры. "Незаконное вторжение Путина в Украину означает, что конкурс не может быть проведен там, где должен. Но мы исполнены решимости сделать так, чтобы украинский народ был в центре этого события. Тысячи билетов будут предложены переселенцам, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и музыку", - подчеркнула глава Минкульта Великобритании Люси Фрейзер.

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Петр Павел во время выступления в Праге Фото: Michaela Rihova/CTK/dpa/picture alliance

Избранный президент Чехии Петр Павел сравнил действия президента России Владимира Путина с экспансионистской политикой Адольфа Гитлера в отношении тогдашней Чехословакии. "Тогда, накануне Второй мировой войны, Гитлер вел себя точно так же, как Путин сейчас по отношению к Украине", - приводит агентство CTK слова Павела, произнесенные после завершения многотысячной проукраинской демонстрации в Праге. Гитлер использовал немецкое меньшинство Судетской области Чехословакии для того, чтобы "разжечь эмоции и насилие", так и Путин обосновал вторжение, среди прочего, якобы притеснением русскоязычных жителей Украины, уточнил избранный глава Чехии.

++01.05++

Лидер футбольной Английской премьер-лиги "Арсенал" посвятил победу в матче против "Лестера" народу Украины. С капитанской повязкой лондонцев на эту игру вывел футболист сборной Украины Александр Зинченко. "Сегодня мы хотели выиграть для него, его близких и для всего украинского народа, который вдохновил весь мир своим духом борьбы и единством всей страны", - заявил главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Победа над "Лестером" позволила столичному клубу вернуться на первую строчку в таблице.

ЕС ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"

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Европейский Союз объявил о дополнительных санкциях против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в связи с "нарушениями прав человека" в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали, Судане и Украине. В черный список добавлены 11 физических и семь юридических лиц, связанных с ЧВК, говорится в пресс-релизе Совета ЕС . Среди них двое командующих сил "Группы Вагнера", которые "принимали активное участие" в захвате украинского города Соледар в январе 2023 года. Сама ЧВК была включена в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года. "Деятельность "Группы Вагнера" представляет угрозу для людей в странах, где они действуют, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку действуют за рамками всякого правового поля", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Хроника событий 25 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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