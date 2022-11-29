США продадут Финляндии ракеты на 320 млн долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии ракет и различного вооружения на сумму 323 млн долларов (319 миллионов евро). Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) в понедельник, 28 ноября.

Теперь будущую сделку должен одобрить Конгресс. В поставки войдут 40 управляемых ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II, четыре блока тактического наведения к ним, 48 тактических ракет AGM-154 JSOW, а также различное тренировочное и вспомогательное оборудование и запчасти.

В Пентагоне подчеркнули, что вероятная продажа "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов", усилит Финляндию оружием класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также положительно повлияет на отношения США со странами скандинавского региона.

Продажа на фоне подготовки Финляндии к вступлению в НАТО

"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны", - говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что вероятная продажа "не изменит основного военного баланса в регионе".

Объявление о продаже вооружений было сделано на фоне российского вторжения в Украину, которое подстегнуло Финляндию и Швецию отказаться от нейтрального статуса и подать заявку на вступление в НАТО, отмечает AFP.

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