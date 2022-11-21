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Йенс Столтенберг (фото из архива)
Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: John Thys/AFP/Getty Images
ПолитикаШвеция

Генсек НАТО не считает, что вступление Швеции затягивается

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам Столтенберга, "совершенно нормально", что для приема Швеции в Североатлантический альянс потребуется еще один раунд обсуждений. Он считает, что Швеция и Финляндия должны ужесточить антитеррористические законы.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что процесс вступления Швеции в альянс, запущенный после вторжения России в Украину, затягивается. "Совершенно нормально, что он займет некоторое время, и потребуется еще один раунд обсуждений", - заявил Столтенберг в интервью шведскому телеканалу SVT, которое тот показал в эфире в воскресенье, 20 ноября.

"В этот раз необычным является то, что процесс прошел так быстро - от заявок Швеции и Финляндии в мае до приглашения в июне - и что 28 стран уже ратифицировали соглашение - это значительно быстрее, чем любой другой процесс (присоединения. - Ред.) к НАТО в современной истории", - указал руководитель альянса.

Столтенберг: Швеции и Финляндии надо ужесточить законодательство по борьбе с терроризмом

Йенс Столтенберг считает, что Швеции и Финляндии необходимо ужесточить законодательство по борьбе с терроризмом и расширить сотрудничество с другими странами НАТО, включая Турцию, для борьбы с террористическими организациями, такими как Курдская рабочая партия (PKK).

Это важно для Турции, поскольку она - государство - член НАТО, который больше других подвергается террористическим атакам, и поэтому обеспокоена этим, отметил Столтенберг.

Он добавил, что реакция должна быть пропорциональной, однако Турция имеет право защищаться от террористических актов.

Глава МИД Германии призвала дать добро на расширение НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 10 ноября недвусмысленно призвала Турцию и Венгрию дать добро на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара и Будапешт на июньском саммите Североатлантического альянса в Мадриде обязались содействовать присоединению двух североевропейских стран к блоку. "А теперь именно это следует сделать", - заявила Бербок на встрече со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

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