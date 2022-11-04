Генсек НАТО призвал к скорейшему членству Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция выполнили все требования Турции для вступления в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса во время визита в Анкару. Турция с его точкой зрения не согласилась.

Швеция и Финляндия должны как можно скорее быть приняты в НАТО и уже выполнили выдвинутые Турцией требования для вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в четверг, 3 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, "пришло время приветствовать Финляндию и Швецию" в статусе полноправных членов НАТО, это укрепит саму организацию и повысит безопасность всех стран, входящих в ее состав. Столтенберг также сообщил, что обсудит вопрос присоединения обеих стран к альянсу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 4 ноября, но их вступление должно состояться, чтобы "послать верный сигнал России".



Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что "ни одна страна не должна оказывать поддержку" Москве в развязанной ею войне против Украины. В связи с этим он напомнил об использовании войсками РФ иранских беспилотников для ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Украине и о планах Ирана поставить России баллистические ракеты.

Анкара по-прежнему не готова дать добро на членство Швеции и Финляндии

Мевлют Чавушоглу возразил Йенсу Столтенбергу, заявив, что, хотя в отношениях Турции и Швеции наблюдается прогресс, говорить о скором вступлении обеих скандинавских стран в альянс пока нельзя. По его словам, Финляндия и Швеция все еще не выполнили всех требований, высказанных Анкарой. В числе главных из них - экстрадиция предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке путча 2016 года. После этих событий в Турции началась волна репрессий, и многим активистам пришлось покинуть страну. Кроме того, Анкара ссылается на то, что Финляндия и Швеция, как она утверждает, поддерживают курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими.

Генсек НАТО в ответ заявил, что понимает обеспокоенность Турции в этом вопросе и что Финляндия и Швеция "очень заинтересованы" в том, чтобы более тесно сотрудничать с Анкарой в борьбе с "терроризмом".

Преследования оппозиционеров в Турции

Весной 2022 года Турция и Германия обменялись критическими высказываниями из-за приговора, который турецкий суд вынес местному 64-летнему предпринимателю Осману Кавале за участие в антиправительственных протестах - его приговорили к пожизненному заключению без права на освобождение. Правительство Германии выступило с протестом против приговора и вызвало в МИД ФРГ посла Турции в Берлине. Анкара в свою очередь обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

В мае в Стамбуле прошла многотысячная акция протеста против приговора еще одной активистке, обвиненной местными властями из-за критики режима. Речь о главе стамбульского отделения Народно-республиканской партии (НРП) Джанан Кафтанджиоглу, которую приговорили почти к 10 годам лишения свободы по целому ряду обвинений, в том числе за оскорбление Эрдогана и пропаганде терроризма из-за нескольких постов в соцсети Twitter, которые она опубликовала в период с 2012 по 2017 годы.

В НРП считают, что приговор Кафтанджиоглу стал местью за то, что ранее представитель этой партии Экрем Имамоглу на выборах мэра Стамбула обошел Бинали Йылдырыма, кандидата от Партии справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, что стало обидным поражением для лидера страны. В результате важнейший пост мэра в Турции впервые за долгое время занял оппозиционер, а не член ПСР.

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