 Чавушоглу обвинил ФРГ во вмешательстве во внутреннюю политику Турции | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2022

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Германия

Чавушоглу обвинил ФРГ во вмешательстве во внутреннюю политику Турции

Мевлют Чавушоглу обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Турции из-за реакции Берлина на приговор правозащитнику Осману Кавале.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил Германию во вмешательстве во внутреннюю политику Турции. Соответствующее заявление глава турецкого внешнеполитического ведомства сделал в субботу, 30 апреля, в Анталье. Поводом для комментария Чавушоглу послужила ситуация с 64-летним турецким предпринимателем и меценатом Османом Кавалой, приговоренным к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Правозащитник признан властями виновным в попытке свержения правительства в связи с массовыми протестами в Турции в 2013 году. "Вы не можете вмешиваться в наши внутренние дела", - процитировало Чавушоглу в этой связи агентство Anadolu.

Правительство Германии выступило с протестом против приговора и 29 апреля вызвало в МИД ФРГ посла Турции в Берлине Али Кемаля Айдына. Турция, в свою очередь, отреагировала на действия Берлина вызовом германского дипломата Юргена Шульца (Jürgen Schulz).

Кавала четыре с половиной года находился в тюрьме в ожидании приговора

Суд в Стамбуле вынес приговор Кавале 25 апреля. При этом с Кавалы были сняты обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семь фигурантов дела были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке государственного переворота. Суд постановил немедленно арестовать активистов, которые еще не были взяты под стражу.

Кавала четыре с половиной года находился в тюрьме без обвинительного заключения. Он и другие подсудимые отрицали все обвинения и, как ожидается, обжалуют приговоры.

Дело Османа Кавалы

Первоначально правозащитник был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке госпереворота в Турции и свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года. В январе 2021 года апелляционный суд отменил первый оправдательный приговор.

Главы дипмиссий десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, в октябре 2021 года выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Кавалу. В ответ Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. Конфликт был исчерпан после того, как они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

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