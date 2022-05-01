Чавушоглу обвинил ФРГ во вмешательстве во внутреннюю политику Турции

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил Германию во вмешательстве во внутреннюю политику Турции. Соответствующее заявление глава турецкого внешнеполитического ведомства сделал в субботу, 30 апреля, в Анталье. Поводом для комментария Чавушоглу послужила ситуация с 64-летним турецким предпринимателем и меценатом Османом Кавалой, приговоренным к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Правозащитник признан властями виновным в попытке свержения правительства в связи с массовыми протестами в Турции в 2013 году. "Вы не можете вмешиваться в наши внутренние дела", - процитировало Чавушоглу в этой связи агентство Anadolu.

Правительство Германии выступило с протестом против приговора и 29 апреля вызвало в МИД ФРГ посла Турции в Берлине Али Кемаля Айдына. Турция, в свою очередь, отреагировала на действия Берлина вызовом германского дипломата Юргена Шульца (Jürgen Schulz).

Кавала четыре с половиной года находился в тюрьме в ожидании приговора

Суд в Стамбуле вынес приговор Кавале 25 апреля. При этом с Кавалы были сняты обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семь фигурантов дела были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке государственного переворота. Суд постановил немедленно арестовать активистов, которые еще не были взяты под стражу.

Кавала четыре с половиной года находился в тюрьме без обвинительного заключения. Он и другие подсудимые отрицали все обвинения и, как ожидается, обжалуют приговоры.

Дело Османа Кавалы

Первоначально правозащитник был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке госпереворота в Турции и свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года. В январе 2021 года апелляционный суд отменил первый оправдательный приговор.

Главы дипмиссий десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, в октябре 2021 года выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Кавалу. В ответ Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. Конфликт был исчерпан после того, как они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

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