Эрдоган идет на обострение с Западом. СМИ ФРГ о скандале с послами

Объявление Турцией послов десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, персонами нон грата и грозящая дипломатам в этой связи высылка из страны вызвали большой резонанс в масс-медиа ФРГ. Был ли демарш президента Турции, неизбежно вызывающий обострение отношений с Западом, эмоциональным порывом со стороны Эрдогана или, напротив, продуманным тактическим шагом, который приведет к росту его популярности у избирателей? Мнения немецких СМИ на этот счет разделились.

FAZ: "Предельная эскалация со стороны Эрдогана"

С точки зрения обозревателя газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнера Хермана (Rainer Hermann), "президент Эрдоган превратился для Турции в обузу". "Может быть, спровоцированная им (Эрдоганом. - Ред.) эскалация и приносит ему самому удовлетворение, но для его страны она вредна, - уверен журналист. - Цену за то, что в глазах Эрдогана, вероятно, является проявлением мужской силы, заплатят 82 млн турок". По мнению обозревателя FAZ, "новая эскалация только ускорит спад турецкой экономики, а Эрдоган злит тех, в чьей руке помощи он на самом деле нуждается".

Ухудшение отношением с Западом негативно повлияет на турецкую экономику

Отмечая, что десять государств, послы которых были объявлены Анкарой персонами нон грата, в настоящий момент проводят консультации на тему возможных ответных мер, Херман констатирует: "Как минимум на подобное ответят подобным. Насколько Эрдоган изолирует себя этим шагом, он поймет в следующие выходные, во время встречи глав государств и правительств стран-членов G20 в Риме. Властям стран, которым Эрдоган бросает вызов, его Турции нечего противопоставить".

TAZ: "Эрдоган роет себе могилу"

В свою очередь, корреспондент газеты TAZ в Турции Юрген Готтшлих (Jürgen Gottschlich) в комментарии на тему объявления Турцией послов ряда западных государств персонами нон грата пишет следующее: "Автократы не уходят по доброй воле. Или их свергают, или они сами роют себе могилу. Турецкая оппозиция надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершая лобовую атаку на Запад, в случае если он действительно добьется высылки десяти послов, как раз и роет себе эту самую могилу".

Указывая, что турецкая экономика со времени переизбрания Эрдогана президентом на досрочных выборах в 2018 году переживает постоянный спад, журналист констатирует: "Самым бедным в стране уже почти нечего есть, а средний класс боится, что не сможет сохранить свой уровень жизни".

На фоне демарша с послами 10 стран Запада опять снизился курс турецкой лиры

По мнению Готтшлиха, популярность Эрдогана сейчас так низка, что "если бы сейчас прошли выборы, он бы их наверняка проиграл". "Оказываясь в тяжелом положении, Эрдоган и раньше всегда переключался в режим нападения. В прошлом объектами его атак становились внутриполитические соперники, а с тех пор, как большинство из них оказались нейтрализованы, он начал искать внешнего врага. Это было так во время военных операций в Сирии, Ливии и Азербайджане. И сейчас, при его нападении на Запад, это в целом так", - подчеркивает автор.

Как и его коллега из газеты FAZ, обозреватель TAZ полагает, что нынешняя эскалация отношений с Западом может дорого с экономической точки зрения обойтись Эрдогану: "Явный конфликт с западными государствами, включая взаимное выдворение послов, может добить турецкую экономику. Турецкая лира уже сейчас находится в свободном падении по отношению к доллару и евро. После высылки послов это падение может превратиться в скатывание в бездонную пропасть. В таком случае Турция больше не сможет платить за импорт продуктов питания, а также промышленных товаров, вплоть до нефти и газа".

"Этот конфликт принесет Эрдогану больше вреда, чем пользы, - уверен Юрген Готтшлих. - Если он действительно добьется выдворения (дипломатов. - Ред.) в ближайшие дни, это станет не только для оппозиции, но и для части его сторонников признаком того, что он потерял способность ориентироваться в политике".

Süddeutsche Zeitung: "Глупость или дипломатия"

Со своей стороны, обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Томас Авенариус (Tomas Avenarius) критикует правительства десяти государств - Германии, Франции, США, Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции и Норвегии, - чьи послы публично потребовали у Анкары освободить турецкого бизнесмена и филантропа Османа Кавалу, который уже четыре года находится в тюрьме без обвинительного приговора.

Этот совместный шаг десяти западных послов журналист считает "поразительным" и "недипломатичным". "Пожалуйста, не поймите превратно: сомнений в том, что с Кавалой обходятся несправедливо, быть не может. Уже четыре года он находится в заключении, и в его отношении не проводят честного судебного процесса - об этом в Турции знает каждый беспристрастный наблюдатель. Эта ситуация скандальна, говорят многие турки", - указывает журналист.

"Несправедливость на лицо - это понятно и без дипломатических заявлений. Однако при помощи публичного заявления дипломатов не удалось добиться ровным счетом ничего, - продолжает он. - Напротив: у этого недипломатичного шага, скорее всего, еще будут последствия, и он еще осложнит отношения с Турцией. Реджепу Тайипу Эрдогану это будет на руку".

С точки зрения обозревателя Süddeutsche Zeitung, в сложившейся ситуации Эрдоган сможет представить себя в образе "защитника нации", оберегающего страну от внешних врагов и "заговора иностранных государств, да что уж там - всего мира против Турции".

"Тот, кто наблюдает за страной и ее президентом, - а послы должны это делать - должны были бы знать, как отреагирует Эрдоган: жестко и не желая признавать ошибки. Так что похоже, что у Кавалы теперь мало шансов выйти на свободу в ближайшее время. В свою очередь, Анкара теперь может еще легче прикрываться пустыми фразами о правовом государстве и независимости юстиции", - подводит итог Томас Авенариус.

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