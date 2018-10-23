Эрдоган объявил послов десяти стран персонами нон грата

Послы Германии, Франции, США и еще семи государств, призвавших Турцию освободить заключенного в тюрьму турецкого бизнесмена, правозащитника, филантропа, основателя культурного фонда Османа Кавалу, будут объявлены Анкарой персонами нон грата. Как заявил в субботу, 23 октября, во время своего выступления в городе Эскишехир президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указание сделать это "как можно скорее" он дал министерству иностранных дел своей страны.

В международной дипломатии присвоение такой классификации, как "персона нон грата", обычно сопровождается высылкой. Однако глава турецкого государства конкретных сроков не назвал. Эрдоган обвинил дипломатов в "непристойности" и заявил, что "они должны уехать отсюда, если они не понимают Турцию".

Анкара назвала обращение дипломатов "неприемлемым"

Главы дипмиссий десяти государств – Германии, Франции, США, Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции и Норвегии – в начале текущей недели выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Османа Кавалу, который уже четыре года находится в тюрьме без обвинительного приговора. Анкара охарактеризовала необычное для дипломатической практики обращение как "неприемлемое".

Первоначально правозащитник был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке госпереворота в Турции и свержения Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года.

В январе 2021 года апелляционный суд отменил первый оправдательный приговор. В случае если теперь Осман Кавала будет осужден по обвинению в шпионаже, ему грозит пожизненное заключение. Следующее судебное заседание по делу Кавалы назначено на 26 ноября.

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