 Турецкий меценат Осман Кавала приговорен к пожизненному заключению | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2022

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Европа

Турецкий меценат Осман Кавала приговорен к пожизненному заключению

Суд в Турции признал Османа Кавалу виновным в попытке свержения правительства. Турецкий бизнесмен и меценат получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение.

Осман Кавала (фото из архива)

Осман Кавала (фото из архива)

Суд в Стамбуле в понедельник, 25 апреля, приговорил турецкого предпринимателя и мецената Османа Кавалу к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. 64-летний правозащитник признан виновным в попытке свержения правительства в связи с массовыми протестами в Турции в 2013 году.

При этом суд снял с Кавалы обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семь фигурантов дела были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке государственного переворота. Суд постановил немедленно арестовать активистов, которые еще не были взяты под стражу.

Кавала четыре с половиной года находился в тюрьме без обвинительного приговора. Он и другие подсудимые отрицают все обвинения и, как ожидается, обжалуют приговоры.

Дело Османа Кавалы

Первоначально правозащитник был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке госпереворота в Турции и свержения Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года. В январе 2021 года апелляционный суд отменил первый оправдательный приговор.

Главы дипмиссий десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, в октябре 2021 года выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Кавалу. В ответ Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. Конфликт был исчерпан после того, как они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

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  • Раздетые участники путча лежат на дороге под прицелом сотрудников сил безопасности

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  • проповедник Фетхуллах Гюлен

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    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

  • Празднование победы над путчистами на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


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