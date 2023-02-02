Новый президент Чехии - за мощную военную помощь Украине

Если Запад "сократит военную поддержку Украины, то Россия победит в войне, а это означало бы наше поражение", заявил Петр Павел в интервью DW. Он не исключил поставку Киеву военных самолетов.

Украине по-прежнему необходима масштабная военная поддержка, заявил новый президент Чехии Петр Павел в интервью медиакомпании DW в четверг, 2 февраля. В ходе этой беседы Павел, победивший на президентских выборах 28 января, не исключил поставки Киеву боевых самолетов. "Мы должны оказывать Украине любую помощь, которая позволит победить, восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сказал он. Если Запад "сократит военную поддержку, поставки военной техники Украине, то с большой долей вероятности Россия победит в войне, а это означало бы наше поражение", предупредил глава чешского государства.

В вопросе поставок самолетов Петр Павел признал существование серьезных препятствий, прежде всего касающихся технического обслуживания, а также сроков подготовки пилотов: "Даже при наличии политической воли на практике понадобилось бы не менее полугода, чтобы предоставить Украине реактивную авиацию". Поэтому, говоря о вооружении украинской армии, следует думать о "прагматичности и эффективности" принимаемых решений, считает бывший генерал НАТО Павел.

Петр Павел: Поддержка Украины - в наших интересах

Петр Павел в прошлом был председателем Военного комитета НАТО, а также начальником Генштаба Вооруженных сил Чехии. На вопрос, выступил бы он так же активно за военную помощь Украине, оставаясь во главе натовского военного комитета, Павел ответил: "Мой взгляд на Украину неизменен во времени. Я так считал, когда был военным, потом - как счастливый пенсионер и теперь - как новоизбранный президент". "Необходимо поддерживать Украину, потому что это - в наших интересах", - заявил собеседник DW.

На вопрос, какую политику требуется проводить в противовес популистам, позиции которых сильны в том числе и в Чехии, Петр Павел заметил, что нужно фокусироваться на фактах, быть последовательным в информировании общественности не только о приятных аргументах, но и о тех, которые для публики не очень приятны. "Это значит: быть честным во всем, что вы делаете, пытаясь описать картину в реальных цветах, а не рисовать розовые картинки без проблем", - заметил он. По мнению президента, этот "подход очень ожидало большинство населения" Чехии.

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