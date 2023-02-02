Украина будет участвовать в программе ЕС "Единый рынок"

На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 2 февраля (время московское).

++21.00++

Украина подписала соглашение об участии в программе Европейского Союза "Единый рынок", сообщил в соцсети Facebook украинский премьер Денис Шмыгаль. "Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов - развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики", - сообщил Шмыгаль. Программа "Единый рынок", срок действия которой - с 2021 по 2027 годы, направлена на то, чтобы упростить доступ к внутренним рынкам государств Евросоюза, содействовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

++20.05++

Украина гарантирует партнерам, что предоставленные ей дальнобойные ракеты не будут бить по территории России. Об этом заявил на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии украинский министр обороны Алексей Резников, передает корреспондент "Укринформ" . Резников подчеркнул, что для эффективной защиты бойцам ВСУ необходимы дальнобойные ракеты, которые не позволят врагу обеспечивать оборону и заставят его проиграть.

++19.45++

Война в Украине может побудить Швейцарию изменить формат ее нейтралитета, сообщает агентство Bloomberg . В парламент страны внесен проект закона, который позволил бы Германии, Испании и Дании поставить Украине боеприпасы, произведенные в Швейцарии, а также продать Польше, Словакии и Чехии танки Leopard взамен танков, которые те планируют передать Киеву. Еще год назад, до нападения России на Украину, подобные дискуссии были бы в Швейцарии непредставимы, подчеркивает агентство. Майя Риникер, депутат от Свободной демократической партии, внесшей этот проект на рассмотрение парламента, в беседе с Bloomberg пояснила: "Мы не можем отказаться от нейтралитета Швейцарии, но нам необходимо обсудить, какие у нас имеются возможности для поддержки стран, которые отстаивают те же демократические ценности, что и Швейцария".

Путин угрожает Германии: "Применением бронетехники дело не закончится"

++19.00++

Владимир Путин обвинил Германию в том, что она якобы позволяет втянуть себя в новую войну с Россией. "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", - сказал он в Волгограде на церемонии, посвященной 80-летию победы СССР в Сталинградской битве. - И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины". Заявив при этом, что у России "есть чем ответить", он пригрозил, что "применением бронетехники дело не закончится".

++18.15++

Европейский Союз планирует ужесточить санкции против России до 24 февраля, годовщины российского вторжения в Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По ее словам, уже действующие штрафные меры нанесли экономике РФ значительный ущерб: один лишь ценовой потолок на российскую нефть обходится Москве в 160 млн долларов в сутки.

Подготовка нового пакета штрафных мер началась еще в декабря. Ожидается, что он среди прочего будет включать заморозку активов граждан России и Беларуси, подпавших под санкции, и запрет на их въезд в ЕС. Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в перечень войдут меры борьбы с попытками обойти санкции, введенные в течение прошлого года. По словам главы Еврокомиссии, ЕС вместе с партнерами также "изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины".

ЕС дополнительно предоставит Украине 2400 генераторов

++17.40++

Евросоюз предоставит Украине еще 2400 генераторов - дополнительно к уже предоставленным 3000, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, Евросоюз также приглашает Украину в свою энергетическую платформу, чтобы совместно покупать газ.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС изучает инициативу "по предоставлению солнечных батарей, которые будут установлены на крышах общественных зданий, чтобы обеспечить их электроэнергией". Кроме того, Евросоюз предоставит Киеву 45 млн энергосберегающих светодиодных ламп (LED) вместо ранее анонсированных 30 млн.

++17.15++

Швеция предоставила Украине 570 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщило министерство энергетики в Киеве. По данным ведомства, в Украину из Швеции поступило уже 46 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики, в том числе генераторы, силовые трансформаторы, накопители электроэнергии, осветительные башни; почти половина оборудования была направлена в течение последних двух недель.

++16.55++

При Международном уголовном суде в Гааге будет создан центр для сбора доказательств, чтобы привлечь Россию к ответственности за развязанную ей войну против Украины, заявила в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, прокуроры из Украины и Европейского Союза уже собирают доказательства, а новый международный центр в Гааге будет координировать их работу. Эта структура будет включена в состав следственной группы, которая занимается, в частности, расследованием военных преступлений и преступлений против человечности, отметила фон дер Ляйен, подчеркнув: "Россия должна ответить в суде за свои чудовищные преступления".

++16.30++

Украинское Государственного бюро расследований (ГБР) заявило, что его сотрудники в ходе совместной спецоперации со Службой безопасности Украины задержали преступную группу из 5 человек, которая присваивала средства, выделенные на питание военнослужащих. Речь идет о представителях предприятий-поставщиков и военных, отвечающих за обеспечение одной из воинских частей. "Также задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов", - говорится в сообщении ГБР . По данным следствия, одна из фирм заключила договор на поставку воинской части продуктов по завышенным ценам, в том числе куриных яиц по 17 гривен (около 0,42 евро) за штуку. Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы достигает более 4,6 млн гривен (около 114 тыс евро), утверждают в ГБР. При обысках изъята черновая бухгалтерия, записи, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, а также более 1 млн гривен наличными (в пересчете около 24 тыс евро).

США могут разрешить третьим странам передать F-16 Украине

++15.55++

США могут разрешить третьим странам передать Украине американские истребители F-16, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Европе и США. Анонимные собеседники рассказали изданию, что, скорее всего, Киев получит самолеты F-16 от Дании или Нидерландов.

++15.20++

Украина нуждается в ежемесячной финансовой помощи со стороны от иностранных партнеров в размере около 3 миллиардов долларов. Такие данные привела замминистра финансов Украины Ольга Зыкова . По ее словам, в настоящее время у правительства в Киеве есть подтверждение о финансировании от Евросоюза и США на 2023 год на сумму примерно 30 миллиардов долларов.

++14.50++

Европейский Союз обучит еще 15 тысяч украинских военных, в частности, пользованию танками Leopard и выделит 25 миллионов евро на проведение разминирования в Украине. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю во время визита в Киев. Боррель подтвердил информацию о том, что государства Евросоюза намерены обучить на территории ЕС в общей сложности 30 тысяч украинских солдат, что в два раза больше, чем было согласовано ранее.

Бывший российский офицер попросил у украинцев прощения

++14.15++

Жилой дом под Киевом, разрушенный в результате российского ракетного удара Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Бывший офицер российской армии Константин Ефремов, воевавший в Украине, а затем бежавший из России, заявил о раскаянии и попросил прощения у украинцев. В интервью Der Spiegel он рассказал, в частности о пытках, которые его российские сослуживцы применяли к украинским военнопленным. " Я чувствую раскаяние, но возможности помочь не было. Сегодня я знаю, что это была ошибка, надо было уезжать тогда", - приводит немецкое издание слова Ефремова, отмечая, что сегодня он вынужден скрываться за границей, но где именно - не сообщается.

Хроника событий 2 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: