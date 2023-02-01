На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 2 февраля (время московское).

++13.50++

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о новом ударе по городу. Он призвал всех жителей находиться в укрытиях.

++13.35++

Российская авиация, по данным украинского оперативного командования "Юг", начала проявлять активность в районе острова Змеиный в Черном море. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер командования Наталья Гуменюк. По ее словам, в последние месяцы россияне достаточно редко отправляли самолеты в район острова, опасаясь работы украинской ПВО. Однако сейчас в этом районе зафиксирована активность авиации. "Это может свидетельствовать о том, что они пытались таким образом создать определенное напряжение, максимальный эффект подготовки к массированному ракетному удару", - приводит слова Гуменюк агентство УНИАН.

В Киев прибыла большая делегация Евросоюза

++13.00++

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), несколько еврокомиссаров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехали в Киев. Об этом политики сообщили в Twitter. "Мы здесь, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо стоит на стороне Украины. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество", - написала фон дер Ляйен.

Боррель отметил, что своим визитом в Киев он намерен "передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну". Он напомнил, что помощь Евросоюза Украине с начала полномасштабной войны достигла 50 миллиардов евро.

++12.35++

Киевская городская прокуратура передала ВСУ 350 бронежилетов, изъятых в рамках расследования уголовного производства. По информации ведомства, они были изъяты в ходе обыска в рамках производства по фактам нарушения порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих экспортному контролю, с использованием поддельных документов и злоупотреблением полномочиями должностным лицом, сообщила прокуратура украинской столицы .

++12.00++

В Германию прибыли украинские солдаты для обучения работе с американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Группа из 70 украинских военнослужащих еще 31 января прилетела в ФРГ и со 2 февраля, приступает к обучению, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах в Берлине.

Правительство ФРГ по согласованию с США передаст Украине целую батарею Patriot для защиты от российских ударов с применением беспилотников, ракет и самолетов. В батарею Patriot обычно входит пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, источники энергоснабжения, средства связи и до восьми пусковых установок, установленных на грузовиках.

++11.22++

Украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым у российских оккупантов в ближайшем будущем. Такое мнение высказали четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны США на секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил, передает Politico .

Выступавшие на брифинге заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер и руководитель оперативного управления объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Дуглас Симс усомнились в том, что Киев способен реализовать эти планы. На чем основаны такие оценки, не уточняется, пишет издание.

++11.00++

Британо-нидерландская Shell, которая вышла почти из всех российских проектов, сообщила об окончании к концу 2022 года всех контрактов на закупку трубопроводного газа, но отметила, что у нее еще сохраняются два долгосрочных контракта с российскими компаниями на закупку СПГ.

Как говорится в ежеквартальном отчете Shell, в III квартале 2022 года один из контрагентов остановил поставки по этим контрактам. Shell International Trading Middle East имеет контракт с европейской "дочкой" "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - Novatek Gas & Power - на продажу 0,9 млн тонн в год с проекта "Ямал СПГ". Кроме того, Shell имеет контракт сроком до 2028 года на поставку СПГ с "Сахалина-2", где он пока является акционером, но также выйдет из проекта.

++09.22++

Армия РФ активно ведет разведку, готовится к наступлению на отдельных направлениях. Несмотря на потери, продолжает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не выявлено.

За сутки россияне нанесли шесть ракетных ударов, четыре из них - по гражданской инфраструктуре в Славянске, Краматорске, Дружковке. 73 раза обстреливали из РСЗО. От обстрелов погибли мирные жители.

Силы обороны Украины отбили атаки агрессора в Луганской области в районах Новоселовского, Площанки, Невского, Червонопоповки, Дибровы, Кузьминого и Белогоровки. В Донецкой - в районах Спорного, Белогоровки, Васюковки, Благодатного, Красной Горы, Бахмута и Клещеевки. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад горючего армии РФ.

++07.40++

Угроза трансграничных рейдов российских войск из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой Москвы убедить Киев в необходимости переброски в эти регионы войсковых частей и добиться их рассредоточения перед готовящимся наступлением. Таков один из выводов аналитиков американского Института изучения войны (ISW) . Эксперты также в очередной раз указали, что российское вторжение с территории Беларуси крайне маловероятно, а информационная кампания с целью привлечения украинских войск к белорусской границе, судя по всему, дает сбои, поскольку в Киеве тоже не склонны считать эту угрозу реальной.

++07.00++

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что поставки Украине истребителей все же могут быть произведены, даже несмотря на сдержанную позицию ряда западных стран, в частности Германии и Соединенных Штатов. Поставки танков Киеву поначалу также были спорным вопросом, заметил глава европейской дипломатии в преддверии саммита ЕС - Украина, который запланирован на 3 января в Киеве.

Американская IT-компания Palantir признала оказание помощи ВСУ

++06.15++

Американская компания Palantir, разрабатывающая программное обеспечение для анализа корпоративных данных, впервые признала оказание помощи украинским военным. По словам главы компании Алекса Карпа, Palantir помогла "скоординировать бóльшую часть целей для ударов". Отвечая на вопрос агентства Reuters о возможном использовании искусственного интеллекта, Карп пояснил, что в таких случаях обязательно должны учитываться этические аспекты: "Если вы используете подобный алгоритм для принятия военного решения, но что-то идет не так, кто будет нести за это ответственность?" Программное обеспечение Palantier способно определять позиции армейских подразделений с помощью спутниковых снимков и социальных сетей.

++05.00++

В результате российского ракетного удара четырехэтажный жилой дом в Краматорске разрушен с первого по четвертый этажи в пределах одного подъезда. Также загорелись припаркованные автомобили. Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших и спасли двух человек. Всего пострадал 21 человек, из них восемь госпитализированы. Возгорание автомобилей ликвидировано, развернут пункт обогрева.

++04.00++

К годовщине начала агрессии российские войска могут начать наступление на востоке и юге Украины, заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV министр обороны Алексей Резников. По его словам, у границ Украины сосредоточено значительно больше, чем 300 тысяч российских солдат, о чем ранее заявляли российские власти. Резников призвал страны-члены НАТО к новой военной помощи Украине.

++03.15++

"Все, кто причастны к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в связи с ракетным ударом по этому городу, совершенным накануне вечером. "…Это ежедневная реальность жизни нашей страны, - сказал он. - Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий".

В результате ракетного удара по Краматорску погибли три человека

++02.25++

Краматорск, фото из архива Фото: Marek M. Berezowski/AA/picture alliance

Вечером 1 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Ракета (по данным местной полиции, "Искандер-К") попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли минимум три человека, по меньшей мере 20 человек получили ранения.

++01.35++

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине 8 февраля. Об этом сообщила на пресс-конференции в Нью-Йорке Ванесса Фрейзер, постпред Мальты, которая по ротации занимает пост председателя в Совбезе. Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что под председательством Мальты в Совете Безопасности ООН в феврале пройдут как минимум четыре заседания по украинской тематике. По его словам, 6 февраля западные страны хотят провести встречу по гуманитарным аспектам украинского кризиса, а на 24 февраля запрошено заседание Совбеза "по случаю годовщины начала СВО".

Владимир Зеленский: Россия увеличивает наступательные действия

++00.25++

Российские войска активизируют наступательные действия, сообщил в традиционном видеообращении по итогам дня президент Украины Владимир Зеленский. "Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны", - сказал он. Зеленский выразил благодарность украинским военнослужащим, стойко удерживающим позиции. По его словам, враг пытается получить хоть что-то, чтобы отметить успехом годовщину вторжения и продемонстрировать наличие каких-либо шансов.

Хроника событий 1 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: