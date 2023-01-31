На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 февраля (время московское).

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Генпрокуратура России признала на территории страны "нежелательной" деятельность Форума свободной России. "По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - указывается в сообщении ведомства.

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Утром в оккупированном Мелитополе Запорожской области вспыхнул крупный пожар в районе российской базы, сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, "густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу".

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Власти самопровозглашенной "ДНР" утверждают, что Бахмут находится в оперативном окружении. Об этом заявил помощник так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА "Новости". "Наши силы смыкают кольцо за городом", - приводит агентство его слова. По данным сепаратистов, в настоящее время ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр - Бахмут.

Испания планирует поставить Украине до 6 танков Leopard 2A4

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Испания планирует первую поставку в Украину Leopard 2A4 - она будет включать от четырех до шести восстановленных танков, пишет испанская газета El País со ссылкой на правительственные источники в Мадриде. По сведениям издания, окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, которые уже десять лет хранятся в 41-й Группе материально-технической поддержки в Сарагосе, о срочном восстановлении которых испанское Минобороны ведет переговоры с военной промышленностью, а также от вклада других стран.

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Представители правительства России в этом году не приглашены на Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, заявил председатель конференции Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью телеканалу MDR в среду, 1 февраля. Он объяснил это нежеланием предоставлять трибуну авторитетного международного форума по вопросам безопасности для пропаганды президента РФ Владимира Путина.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины", - пояснил Хойсген. По его словам, вместо правительственных чиновников, от России приглашены представители гражданского общества и оппозиции, в том числе бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и опальный олигарх Михаил Ходорковский.

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С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на нее ценовой потолок. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответных мерах 27 декабря.

Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", напоминает издание "Новая газета Европа".

Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Но на основании специального решения президента могут быть сделаны исключения.

++09.26++

Более 19 млн тонн украинского продовольствия экспортировано за время работы зерновой сделки из Украины на мировые рынки было экспортировано более 19 млн тонн продовольствия. Как сообщил Совместный координационный центр: "По состоянию на 31 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 19 104 631 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 382 судов: 692 на прибытие в украинские порты и 690 - на выход из них".

По информации координационного центра, 31 января еще три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 166,5 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы.

++07.50++

Замена истощенных отрядов частной военной компании Вагнера на обычные формирования ВС РФ в районе Бахмута позволила России продолжить интенсивные атаки на этом участке фронта, пишет в сводке американский Институт изучения войны (ISW). Его аналитики признали, что их прогноз от 27 декабря 2022 года о наступившей кульминации российских атак на Бахмут оказался неверным.

Бахмут (январь 2023 года) Фото: Mykola Synelnykov/REUTERS

В ISW предполагают, что Минобороны РФ может пытаться полностью вывести "вагнеровцев" из-под Бахмута, перебросив их на Запорожское направление, чтобы в случае падения города представить российские регулярные войска единственными победителями. При этом американские аналитики отмечают, что МО РФ, по-видимому, переоценивает свои возможности, и в ближайшее время взятие российской армией Бахмута маловероятно.

Вице-канцлер ФРГ - против поставки истребителей Украине

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) высказался против поставок Украине истребителей. В ток-шоу Маркуса Ланца (Markus Lanz) на общественно-правовом телеканале ZDF вечером 31 января он говорил о необходимости найти "баланс" в оказании максимальной поддержки Украине и при этом не превратить ФРГ в участницу конфликта. "Не совсем понятно, где проходит линия", - сказал Хабек.

Вице-канцлер ФРГ предположил, что если страны Запада поставят Украине истребители, то после этого машины нужно будет обслуживать, и это “может зайти слишком далеко". Поставки Киеву современных танков - это правильно, но "есть разница между танками и истребителями", подчеркнул Хабек.

++06.30++

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN, что готов рассмотреть предложение стать посредником в переговорах между Украиной и РФ, если таковое поступит от обеих воюющих сторон, а также от США. Нетаньяху добавил, что "не навязывает свою кандидатуру", и что такие переговоры должны будут пройти "в правильное время и в правильных обстоятельствах".

По словам Нетаньяху, он уже получал такое предложение вскоре после российского вторжения в Украину, однако отклонил его, поскольку в это время был не премьером страны, а оппозиционным политиком.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) предостерег власти Германии от поспешных отклонений призывов Украины к поставкам вооружений. "Мы всегда исключаем нечто, что в конце концов готовы сделать", - заявил Хойсген в интервью изданиям медиагруппы Bayern. Подобное поведение не способствует росту доверия к Берлину и должно прекратиться, добавил он.

В Польше намерены ускорить обучение украинских танкистов

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Польские инструкторы хотят сократить время обучения украинских танкистов использованию немецких танков Leopard 2 до 5 недель вместо 10 стандартных, передает Reuters. Майор Мацей Банашиньский, командующий центром подготовки танкистов в городке Свентошув на юго-западе Польши, сказал агентству, что ускорить обучение рассчитывают за счет повышения интенсивности тренировок, привлечения дополнительных инструкторов и отказа от выходных дней.

Танк Leopard 2 Фото: Sean Gallup/Getty Images

Хотя пока это официально не подтверждено, журналисты предполагают, что обучение украинских танкистов будет проходить именно в Свентошуве. Местный центр - один из трех, готовящих танкистов воевать на танках Leopard. Остальные два находятся в Германии и Швейцарии. Центр в Свентошуве оснащен симуляторами, в нем могут одновременно проходить подготовку 14 танковых экипажей из четырех человек.

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В новый пакет военной помощи Украине, о котором США намерены объявить в ближайшие дни, войдут бомбы малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащенные ракетным двигателем, передает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. Эти высокоточные боеприпасы, которые еще называют планирующими ракетами, можно запускать на расстояние до 150 километров.

Компания из США готова продать Украине "умные" беспилотники за 1 доллар

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MQ-9 Reaper (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/AP Photo/File/Lt. Col.. Leslie Pratt, US Air Force

Американская компания General Atomic, занимающаяся в том числе оборонными заказами, готова продать Украине два "умных" беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper за один доллар. Соответствующее предложение руководство фирмы сделало украинскому военному атташе в Вашингтоне несколькими днями ранее, пишет издание The Wall Street Journal. По его сведениям, сделка будет включать в себя наземную станцию управления дронами и потребует от Киева затрат около 10 млн долларов на подготовку и отправку аппаратов в Украину. Поставку еще должен одобрить Белый дом, который отказался комментировать информацию.

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Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции Украины очевиден, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу", - указал глава государства в преддверии саммита Украина-ЕС. Текущая неделя "должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной", добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент не исключил новые кадровые перестановки. "Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - отметил Зеленский.

Хроника событий 31 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 января 00.00 - 13.59 >>>

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